Európski novinári chcú smernice o autorských právach

Brusel 28. augusta (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) budú musieť na septembrovom plenárnom zhromaždení v Štrasburgu (12.9) zohľadniť postoj stoviek európskych novinárov podporujúcich návrh smernice o autorskom práve, podľa ktorej by veľké internetové platformy mali povinnosť prepúšťať časť svojich finančných ziskov tým médiám, na ktorých novinárske články, fotografie či videá odkazujú.V júli na poslednom zasadnutí europarlamentu sa v zákonodarnom zbore Európskej únie pre uvedenú smernicu nenašiel dostatok podpory. Sporný je najmä článok 11, podľa ktorého vydavatelia môžu vyžadovať poplatky za odkazy alebo náhľady na článok na internetových platformách.Cieľom reformy navrhnutej Európskou komisiou v roku 2016 je modernizácia autorských práv v digitálnom veku.uviedla v utorok belgická televízna stanica RTBF názor Oliviera Hoedemana z neziskovej organizácie Corporate Europe Observatory (CEO), ktorá skúma vplyv lobistov v EÚ.Podľa RTBF je chystaná reforma autorských práv predmetom širokého lobovania, kde na jednej strane sú podporovatelia smernice - média a autori - a na strane druhej jej oponentmi - veľké digitálne platformy ako Google News, Facebook, Wikipédie či Twitter. Tie sa nechcú deliť o zisky, ktoré im plynú najmä z reklamy sprevádzajúcej odkazy na mediálne produkty.Do sporu sa zamiešali aj tzv.ktoré poukazujú, že táto smernica naruší slobodu internetu.Iniciatíva zaangažovať do boja o smernicu o autorskom práve samotné médiá vzišla od vojnového spravodajcu francúzskej tlačovej agentúry AFP Sammyho Ketza. Pripravil petíciu vyzývajúcu na zachovanie článku 11 smernice. Podľa jeho názoru ide o prežitie nezávislých médií v Európe. Tie by vďaka smernici mali potvrdené vlastnícke práva na tvorbu umiestnenú na internete. V súčasnosti novinári poskytujú svoje diela pre spomínané platformy zadarmo a anonymne.Petíciu už podpísalo 103 novinárov z 27 európskych krajín a Ketzov článok v utorok uverejnilo množstvo európskych médií.RTBF v tejto súvislosti upozornila, že viacero europoslancov sa sťažovalo nalobovanie zo stranyGAFA (Google, Apple, Facebook a Amazon), ktorá si neželá zavedenie smernice v jej súčasnom znení.opísala situáciu francúzska europoslankyňa Virginie Rozierová z tábora socialistov a demokratov. Priznala, že pred júlovým hlasovaním v EP dostala okolo 40.000 e-mailov proti tejto smernici. Podľa jej vyjadrenia používa GAFA "na financovanie zamaskovanýchkampaní proti reforme autorského zákona.(spravodajca TASR Jaromír Novak)