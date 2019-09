Čína zvýšila nákup bravčového a sóje z USA, ale čelí sankciám za ropu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 26. septembra (TASR) - Čína kúpila „značné“ množstvo amerického bravčového mäsa a sójových bôbov. Informoval o tom vo štvrtok Peking, ktorý sa týmto krokom snažil zmierniť obchodný spor medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.USA však medzitým zaviedli nové sankcie proti niektorým čínskym firmám aj ich vedúcim predstaviteľom za, napriek americkému embargu na jej export z tejto arabskej krajiny.USA a Čína už viac ako rok vedú obchodný spor a zavádzajú si navzájom clá za stá miliardy dolárov. Ich konflikt má negatívny vplyv aj na svetovú ekonomiku. Čína pritom po vypuknutí afrického moru ošípaných čelí vážnemu nedostatku bravčového mäsa. Mor totiž zdecimoval stáda ošípaných, čo viedlo k nárast cien bravčového o 50 %.Hovorca ministerstva obchodu Kao Feng na pravidelnej tlačovej konferencii vo štvrtok uviedol, žeZačiatkom septembra Čína oznámila, že niektoré americké poľnohospodárske výrobky vrátane bravčového mäsa a sóje budú oslobodené od dodatočných ciel pred ďalším kolom obchodných rokovaní naplánovaných na október. To malo zmierniť napätie medzi oboma stranami. Amerických farmárov totiž tvrdo zasiahol spor USA a Čínou najmä po tom, ako sa minulý rok znížil vývoz sóje.Rozhodnutie Číny oslobodiť bravčové a sóju od ciel viedlo amerického prezidenta Donalda Trumpa k tomu, aby odložil zvýšenie ciel na niektoré čínske výrobky z 1. na 15. októbra.V ostatných dňoch však napätie medzi oboma krajinami opäť stúpa. Trump tento týždeň vo svojom prejave v OSN kritizoval Peking pre jeho obchodnú politiku a prístup k prodemokratickým protestom v Hongkongu. Trump tiež v prejave vyhlásil, že Pekingu sa skončili časy, keďNajnovšie sa USA rozhodli potrestať šesť firiem a päť občanov z Číny za porušenie sankcií proti Iránu.Čína za to vo štvrtok USA kritizovala, pričom obvinila Washington zo. Čínska spolupráca s Iránom je legitímna a legálna, uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang.Na americkom zozname sú dve dcérske spoločnosti Cosco Shipping Corporation: Cosco Shipping Tanker Dalian a Cosco Shipping Tanker Seaman a Ship Management. Ďalšími tromi spoločnosťami sú China Concord Petroleum so sídlom v Hongkongu, Kunlun Shipping Company a spoločnosť Kunlun Holding Company so sídlom na Panenských ostrovoch.Peking vyjadrilpo uvalení sankcií USA na čínske firmy a jednotlivcov za nákup iránskej ropy.Americký minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo označil tento krok za reakciu na porušovanie jednostranných sankcií USA proti Iránu zo strany čínskych subjektov. Dodal, potrestané boli čínske spoločnosti, ako aj na ich vedúci pracovníci.uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii Keng Šuang. Dodal, že ide o hrubé porušenie základných noriem v medzinárodných vzťahoch.