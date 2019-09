Irán zhabal vyše osem osem narkotík. Mali byť distribuované do Európy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 26. septembra (TASR) - Irán skonfiškoval zásielku s 8,8 tony narkotík určenú pre Európu a odhalil jednu z najväčších sietí pašerákov v krajine. Informovala o tom vo štvrtok miestna polícia, píše agentúra AFP.Táto obrovská zásielka, ktorá bola ukrytá v cisternovom vozidle, sa do krajiny dostala cez iránske východné hranice a mala byť vyložená a následne prepašovaná do európskych krajín, uviedla štátna televízia zo severozápadného mesta Orúmíje neďaleko tureckej hranice.Zástupca iránskeho policajného veliteľa uviedol, že zásielka obsahovala 3,5 ton morfia a 5,3 ton ópia. Dodal, že s ďalšími 20 kilogramami heroínu a 130 strelnými zbraňami bolo zatknutých deväť osôb podozrivých z pašeráctva.Susedný Afganistan ilegálne produkuje zhruba 90 percent svetového ópia, ktoré sa získava z nedozretých makovíc maku siateho.Cez Irán smeruje hlavná trasa pašovania drog z makových polí v Afganistane do Európy. Úrady islamskej republiky tak každoročne zhabú a zničia stovky ton narkotík, prevažne ópia.