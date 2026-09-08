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08. septembra 2026
Číňanka Čeng je špecialistka na obraty z 0:5. Takto poslala domov Keysovú aj Swiatekovú – VIDEO
Olympijská víťazka Čchin-wen Čeng hrá ako znovuzrodená na US Open 2026. Poľská šampiónka Iga Swiateková sa neprebojovala do štvrťfinále dvojhry na US Open. Šesťnásobná grandslamová ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Olympijská víťazka Čchin-wen Čeng hrá ako znovuzrodená na US Open 2026.
Poľská šampiónka Iga Swiateková sa neprebojovala do štvrťfinále dvojhry na US Open.
Šesťnásobná grandslamová víťazka v osemfinále prehrala s Číňankou Čchin-wen Čeng 5:7, 3:6, hoci v prvom sete viedla 5:0.
Potom však Číňanka "vstala z popola" a vyhrala 13 zo 16 nasledujúcich gemov. Znamenalo to celkový triumf 7:5, 6:3. Víťazka predviedla 20 víťazných úderov a využila 5 z 13 možností na brejk.
Vrátane troch kôl kvalifikácie to bol siedmy víťazný zápas v podaní 23-ročnej Číňanky na US Open 2026. Vlani na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny chýbala pre zranenie lakťa na pravej ruky.
To spôsobilo jej pád v rebríčku WTA do druhej stovky, pred tohtoročným americkým superturnajom jej tam patrila 121. priečka. Pritom Čeng je bývalá svetová štvorka a olympijská víťazka vo dvojhre z Paríža 2024.
"Čím viac dobrých zápasov odohrám, tým sa dostávam do lepšieho rytmu. Na kurte sa cítim čoraz komfortnejšie," vyhlásila Čeng na webe US Open.
Jej triumf nad Swiatekovou je o to cennejší, že sa zrodil zo stavu 0:5 v prvom sete. Rovnaký husársky kúsok vyviedla predtým v 3. kole proti Američanke Madison Keysovej. Prvý set prehrala 1:6, druhý vyhrala v tajbrejku 7:3, ale v treťom zaostávala za súperkou 0:5. Neskôr za stavu 1:5 odvrátila mečbal a napokon sériou siedmich víťazných gemov otočila celý zápas.
"Už v sobotu som prehrávala 0:5 a že som znova otočila, nie je náhoda. Na obrovskom Štadióne Arthura Ashea som sa pomalšie dostávala do rytmu, ale nakoniec som to zvládla a dosiahla veľké víťazstvo. Veľmi si ho vážim, je to dôkaz tvrdej práce, ktorú podstupujem so svojím tímom," vyhlásila Čeng.
Jej súperkou v piatom grandslamovom štvrťfinále kariéry bude Kazaška Jelena Rybakinová. Turnajová dvojka si v osemfinále poradila s dvojnásobnou newyorskou šampiónkou Naomi Osakovou z Japonska 6:1, 6:4. "Som nabudená a trúfam si aj na ďalšiu súperku," dodala Čeng.
Zdroj: SITA.sk - Číňanka Čeng je špecialistka na obraty z 0:5. Takto poslala domov Keysovú aj Swiatekovú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľská šampiónka Iga Swiateková sa neprebojovala do štvrťfinále dvojhry na US Open.
Šesťnásobná grandslamová víťazka v osemfinále prehrala s Číňankou Čchin-wen Čeng 5:7, 3:6, hoci v prvom sete viedla 5:0.
Potom však Číňanka "vstala z popola" a vyhrala 13 zo 16 nasledujúcich gemov. Znamenalo to celkový triumf 7:5, 6:3. Víťazka predviedla 20 víťazných úderov a využila 5 z 13 možností na brejk.
Sedem víťazstiev
Vrátane troch kôl kvalifikácie to bol siedmy víťazný zápas v podaní 23-ročnej Číňanky na US Open 2026. Vlani na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny chýbala pre zranenie lakťa na pravej ruky.
To spôsobilo jej pád v rebríčku WTA do druhej stovky, pred tohtoročným americkým superturnajom jej tam patrila 121. priečka. Pritom Čeng je bývalá svetová štvorka a olympijská víťazka vo dvojhre z Paríža 2024.
Z 0:5 jej to ide
"Čím viac dobrých zápasov odohrám, tým sa dostávam do lepšieho rytmu. Na kurte sa cítim čoraz komfortnejšie," vyhlásila Čeng na webe US Open.
Jej triumf nad Swiatekovou je o to cennejší, že sa zrodil zo stavu 0:5 v prvom sete. Rovnaký husársky kúsok vyviedla predtým v 3. kole proti Američanke Madison Keysovej. Prvý set prehrala 1:6, druhý vyhrala v tajbrejku 7:3, ale v treťom zaostávala za súperkou 0:5. Neskôr za stavu 1:5 odvrátila mečbal a napokon sériou siedmich víťazných gemov otočila celý zápas.
Kým sa dostane do rytmu...
"Už v sobotu som prehrávala 0:5 a že som znova otočila, nie je náhoda. Na obrovskom Štadióne Arthura Ashea som sa pomalšie dostávala do rytmu, ale nakoniec som to zvládla a dosiahla veľké víťazstvo. Veľmi si ho vážim, je to dôkaz tvrdej práce, ktorú podstupujem so svojím tímom," vyhlásila Čeng.
Na rade je Rybakinová
Jej súperkou v piatom grandslamovom štvrťfinále kariéry bude Kazaška Jelena Rybakinová. Turnajová dvojka si v osemfinále poradila s dvojnásobnou newyorskou šampiónkou Naomi Osakovou z Japonska 6:1, 6:4. "Som nabudená a trúfam si aj na ďalšiu súperku," dodala Čeng.
Zdroj: SITA.sk - Číňanka Čeng je špecialistka na obraty z 0:5. Takto poslala domov Keysovú aj Swiatekovú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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