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07. septembra 2026
Exfutbalista bojuje so závislosťou na drogách na ulici: Nechcem, aby vedeli, že existujem, radšej nech si myslia, že som mŕtvy – FOTO
Bežný deň Régisa Pitbulla vyzerá tak, že vstane hladný po ôsmej hodine ráno a do neďalekej reštaurácie si ide objednať kávu s množstvom lyžičiek cukru. Bývalý futbalista Régis Fernandes da Silva ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Bežný deň Régisa Pitbulla vyzerá tak, že vstane hladný po ôsmej hodine ráno a do neďalekej reštaurácie si ide objednať kávu s množstvom lyžičiek cukru.
Bývalý futbalista Régis Fernandes da Silva onedlho oslávil svoje 50. narodeniny, no nebude to v žiadnom luxuse, keďže aktuálne žije na ulici v provizórnom príbytku.
Jeho situácia sa zhoršila po ukončení kariéry, v ktorej vystriedalo viacero klubov aj mimo rodnej Brazílie, keď sa definitívne stal závislým na cracku.
Régis Pitbull, ako ho všetci poznali počas jeho hráčskych čias, už dva mesiace žije v uličkách Pirituby, štvrte v severnej časti São Paula. Drogy ho priviedli k strate domova.
"Tvár známeho športovca sa v dôsledku času, závislosti a násilia niekoho, kto žije na ulici v jednom z najväčších miest sveta, zmenila na takmer nerozpoznateľnú," napísal web ge.globo.com.
Jeho improvizovaný prístrešok je vyrobený z plachiet, prikrývok a kartónu na malom námestí. Medzi troskami nedokončenej výstavby a nahromadeným odpadom sa snaží znova nájsť sám seba.
Ulica bola jeho jedinou možnosťou po tom, čo býval s rodinou a priateľmi. Dlhy z nezaplatených súm za byt a daní z nehnuteľností pravdepodobne spôsobia, že bývalý hráč oň príde, keďže je predmetom súdneho sporu.
Napriek tomu Régis dúfa, že sa vráti bývať do jedinej nehnuteľnosti, ktorá mu ešte zostala. Byt musel opustiť po tom, čo bol v roku 2025 zatknutý za napadnutie správcu budovy.
Jeho bežný deň vyzerá tak, že vstane hladný po ôsmej hodine ráno a do neďalekej reštaurácie si ide objednať kávu s množstvom lyžičiek cukru.
Fanúšik Corinthians, jeden zo zamestnancov podniku, žartuje pri každej interakcii s Régisom, ktorý sa ani nepodobá na športovca, ktorý v roku 2004 sedemkrát hral za tento klub.
"Fanúšikovia sem prišli, aby sa so mnou porozprávali, chcú mi pomôcť. Som veľký fanúšik Corinthians, vždy si na mňa spomenú," povedal bývalý útočník, ktorý reštauráciu používa na toaletu a nabíjanie mobilného telefónu. Zariadenie zvyčajne používa na platbu za drogy, ktoré užíva.
Nejakí ľudia mu tam darujú jedlá, no ďalší zamestnanec uviedol, že zriedka vytriezvie z drogového opojenia. Nesprchuje sa často a má len málo oblečenia. Bradu a vlasy si nechal upraviť od kamaráta.
Régis svoju závislosť neskrýva. Od svojich prvých krokov vo futbale s ňou bojuje. Dvakrát neuspel v dopingových testoch pre užívanie marihuany. Bol suspendovaný, vrátil sa, až kým ho nepohltili silnejšie látky, ktoré mu vzali kontrolu nad vlastným životom.
Aktuálne jazdí na bicykli, na ktorom si opravil defekt. "Kedysi som jazdil na BMW, mal som Dakotu. Raz som išiel do steakhouse dať si jedno z prvotriednych rebier a ani som nezaplatil, odfotili si ma a nedovolili mi zaplatiť účet. Predstavte si to dnes..." priblížil bývalý hráč klubov ako Marítimo-POR, Coritiba, Kyoto Sanga, Gaziantepspor, Daejon Citizen či Bahia.
"Vždy bol dobrý vo futbale, ale bol to problémový človek. Stále ním je," povedal majiteľ pneuservisu, kde si Régis opravoval koleso bicykla.
Hráčov výraz sa zmení, keď počuje slová "pomoc" alebo "rehabilitácia". "Odmieta opustiť ulicu a zostať u niekoho doma, nieto ešte vyhľadať lekársku pomoc na liečbu svojej závislosti. Opakoval, že na to, aby si dal do poriadku život, potrebuje len prácu," opisovalo brazílske médium.
Redaktori sa rozprávali s niekoľkými priateľmi a rodinnými príslušníkmi Régisa o jeho situácii. Všetci sa jednomyseľne zhodli, že jeho neochota prijať pomoc je najväčšou prekážkou v začatí jeho zotavovania.
Predtým, ako sa útočník ocitol na ulici, zažíval horskú dráhu fyzických a duševných zdravotných problémov. Medzi recidívami a chvíľami jasného myslenia hral za amatérske tímy a dokázal si zarobiť na živobytie.
Régis má dve deti, súrodencov a otca. Jeho matka zomrela pred niekoľkými rokmi bez toho, aby videla svojho syna prekonať drogovú závislosť.
Koncom 90. rokov sa Régis stal známym natoľko, že upútal pozornosť portugalského Marítima. Dva roky hral v Európe, než sa vrátil do Brazílie, aby hral za tím Ceará.
Užívanie drog bolo v tomto období už súčasťou jeho života a bol viac ako štyri mesiace mimo hry po tom, čo neuspel v dvoch dopingových testoch na marihuanu.
Bol známy svojou rýchlosťou a driblovacími schopnosťami. Okrem Brazílie pôsobil aj v Japonsku, Južnej Kórei, Turecku a Kuvajte. V roku 2012 vo veku 34 rokov ukončil kariéru a jeho závislosť sa tým len zhoršila.
Nastúpil na rehabilitáciu v roku 2022, ale necelý mesiac po odchode sa opäť dostal do zaužívaného drogového procesu a tento rok sa dostal na dno, keď prišiel o byt.
Régis bude mať 22. septembra 50 rokov a dúfa, že sa stretne s priateľmi na oslave. V danej chvíli počas prípravy reportáže periodika však povedal vety plné krutej sebareflexie: "Nechcem, aby niekto vedel, že existujem. Ak si myslia, že som mŕtvy, je to tak lepšie. Nie som žiadny úbožiak."
Počas kariéry odohral 170 profesionálnych zápasov, v ktorých sa mu podarilo skórovať v 49 prípadoch. Okrem bežných klubov si zahral aj za tie amatérske.
Zdroj: SITA.sk - Exfutbalista bojuje so závislosťou na drogách na ulici: Nechcem, aby vedeli, že existujem, radšej nech si myslia, že som mŕtvy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý futbalista Régis Fernandes da Silva onedlho oslávil svoje 50. narodeniny, no nebude to v žiadnom luxuse, keďže aktuálne žije na ulici v provizórnom príbytku.
Jeho situácia sa zhoršila po ukončení kariéry, v ktorej vystriedalo viacero klubov aj mimo rodnej Brazílie, keď sa definitívne stal závislým na cracku.
Régis Pitbull, ako ho všetci poznali počas jeho hráčskych čias, už dva mesiace žije v uličkách Pirituby, štvrte v severnej časti São Paula. Drogy ho priviedli k strate domova.
Zrejme príde o byt
"Tvár známeho športovca sa v dôsledku času, závislosti a násilia niekoho, kto žije na ulici v jednom z najväčších miest sveta, zmenila na takmer nerozpoznateľnú," napísal web ge.globo.com.
Jeho improvizovaný prístrešok je vyrobený z plachiet, prikrývok a kartónu na malom námestí. Medzi troskami nedokončenej výstavby a nahromadeným odpadom sa snaží znova nájsť sám seba.
Ulica bola jeho jedinou možnosťou po tom, čo býval s rodinou a priateľmi. Dlhy z nezaplatených súm za byt a daní z nehnuteľností pravdepodobne spôsobia, že bývalý hráč oň príde, keďže je predmetom súdneho sporu.
Napriek tomu Régis dúfa, že sa vráti bývať do jedinej nehnuteľnosti, ktorá mu ešte zostala. Byt musel opustiť po tom, čo bol v roku 2025 zatknutý za napadnutie správcu budovy.
Obľúbená reštaurácia
Jeho bežný deň vyzerá tak, že vstane hladný po ôsmej hodine ráno a do neďalekej reštaurácie si ide objednať kávu s množstvom lyžičiek cukru.
Fanúšik Corinthians, jeden zo zamestnancov podniku, žartuje pri každej interakcii s Régisom, ktorý sa ani nepodobá na športovca, ktorý v roku 2004 sedemkrát hral za tento klub.
"Fanúšikovia sem prišli, aby sa so mnou porozprávali, chcú mi pomôcť. Som veľký fanúšik Corinthians, vždy si na mňa spomenú," povedal bývalý útočník, ktorý reštauráciu používa na toaletu a nabíjanie mobilného telefónu. Zariadenie zvyčajne používa na platbu za drogy, ktoré užíva.
Závislosť neskrýva
Nejakí ľudia mu tam darujú jedlá, no ďalší zamestnanec uviedol, že zriedka vytriezvie z drogového opojenia. Nesprchuje sa často a má len málo oblečenia. Bradu a vlasy si nechal upraviť od kamaráta.
Régis svoju závislosť neskrýva. Od svojich prvých krokov vo futbale s ňou bojuje. Dvakrát neuspel v dopingových testoch pre užívanie marihuany. Bol suspendovaný, vrátil sa, až kým ho nepohltili silnejšie látky, ktoré mu vzali kontrolu nad vlastným životom.
Aktuálne jazdí na bicykli, na ktorom si opravil defekt. "Kedysi som jazdil na BMW, mal som Dakotu. Raz som išiel do steakhouse dať si jedno z prvotriednych rebier a ani som nezaplatil, odfotili si ma a nedovolili mi zaplatiť účet. Predstavte si to dnes..." priblížil bývalý hráč klubov ako Marítimo-POR, Coritiba, Kyoto Sanga, Gaziantepspor, Daejon Citizen či Bahia.
Potrebuje len prácu
"Vždy bol dobrý vo futbale, ale bol to problémový človek. Stále ním je," povedal majiteľ pneuservisu, kde si Régis opravoval koleso bicykla.
Hráčov výraz sa zmení, keď počuje slová "pomoc" alebo "rehabilitácia". "Odmieta opustiť ulicu a zostať u niekoho doma, nieto ešte vyhľadať lekársku pomoc na liečbu svojej závislosti. Opakoval, že na to, aby si dal do poriadku život, potrebuje len prácu," opisovalo brazílske médium.
Redaktori sa rozprávali s niekoľkými priateľmi a rodinnými príslušníkmi Régisa o jeho situácii. Všetci sa jednomyseľne zhodli, že jeho neochota prijať pomoc je najväčšou prekážkou v začatí jeho zotavovania.
V mladosti hral v Portugalsku
Predtým, ako sa útočník ocitol na ulici, zažíval horskú dráhu fyzických a duševných zdravotných problémov. Medzi recidívami a chvíľami jasného myslenia hral za amatérske tímy a dokázal si zarobiť na živobytie.
Régis má dve deti, súrodencov a otca. Jeho matka zomrela pred niekoľkými rokmi bez toho, aby videla svojho syna prekonať drogovú závislosť.
Koncom 90. rokov sa Régis stal známym natoľko, že upútal pozornosť portugalského Marítima. Dva roky hral v Európe, než sa vrátil do Brazílie, aby hral za tím Ceará.
Je na dne
Užívanie drog bolo v tomto období už súčasťou jeho života a bol viac ako štyri mesiace mimo hry po tom, čo neuspel v dvoch dopingových testoch na marihuanu.
Bol známy svojou rýchlosťou a driblovacími schopnosťami. Okrem Brazílie pôsobil aj v Japonsku, Južnej Kórei, Turecku a Kuvajte. V roku 2012 vo veku 34 rokov ukončil kariéru a jeho závislosť sa tým len zhoršila.
Nastúpil na rehabilitáciu v roku 2022, ale necelý mesiac po odchode sa opäť dostal do zaužívaného drogového procesu a tento rok sa dostal na dno, keď prišiel o byt.
Régis bude mať 22. septembra 50 rokov a dúfa, že sa stretne s priateľmi na oslave. V danej chvíli počas prípravy reportáže periodika však povedal vety plné krutej sebareflexie: "Nechcem, aby niekto vedel, že existujem. Ak si myslia, že som mŕtvy, je to tak lepšie. Nie som žiadny úbožiak."
Počas kariéry odohral 170 profesionálnych zápasov, v ktorých sa mu podarilo skórovať v 49 prípadoch. Okrem bežných klubov si zahral aj za tie amatérske.
Zdroj: SITA.sk - Exfutbalista bojuje so závislosťou na drogách na ulici: Nechcem, aby vedeli, že existujem, radšej nech si myslia, že som mŕtvy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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