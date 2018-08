Cinematik prinesie nórske filmy i prierez tvorby Joachima Triera

Ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Medzinárodný filmový festival Cinematik, ktorý sa uskutoční tradične v Piešťanoch od 11. do 16. septembra, predstaví tvorbu nórskeho režiséra Joachima Triera. V poradí 13. ročník podujatia zaostrí na tvorbu nórskych filmárov aj v sekcii Nórsko pod lupou.Diváci v nej nájdu i drámu režiséra Kristoffera Borgliho DRIB - o performance umelcovi Amirovi, ktorý sa venuje stand-upu. Film sa začína v momente, keď sa o jeho kontroverzné vystúpenia začne zaujímať reklamná spoločnosť z Los Angeles. Protagonistom filmu Drevorubač (Hoggeren), režiséra a scenáristu Jorunna Myklebusta Syversena, je krehký Anders, ktorý sa práve nasťahoval na malú odľahlú farmu po svojich zosnulých rodičoch. Túži byť sám a v prírode. Dni trávi bezdôvodným stínaním stromov. Minulosť, ktorú vytesňuje, ho však dobehne.Sekcia prinesie aj hororovo ladenú mysterióznu drámu uvedenú na festivale v Toronte - Údolie tieňov (Skyggenes dal) od Jonasa Matzowa Gulbrandsena o malom chlapcovi, ktorý sa vydáva na cestu do tajomného lesa, ako aj snímku odpremiérovanú na minuloročnom Berlinale - Z balkónu (Fra balkongen). Režisér Ole Giaever v nej pozoruje svet zo svojho balkónu na predmestí nórskej metropoly Oslo. Zamýšľa sa nad zmyslom svojej existencie. Dráma režiséra Erika Skjoldbjaerga Pyroman je nakrútená podľa skutočných udalostí z roku 1978. V okolí dediny na juhu Nórska horia lesy a stavby. Zapaľuje ich 19-ročný Dag, ktorý sa márne snaží zapadnúť medzi kamarátov doma či v práci. Požiar je preňho jedinou príležitosťou, keď sa cíti sebaisto.Observačný dokument režisérky Margreth Olinovej - Detstvo (Barndom) sa zameriava na spoločné detské hry a svety pozorujúc deti v konkrétnej škôlke počas jedného roka. Dramédia Svet čaká (Verden venter) rozpráva o troch švédskych herečkách, ktoré pracujú ako čašníčky počas leta v nórskom hlavnom meste. O réžiu a scenár tejto nórsko-švédskej koprodukcie sa postarala Mariken Halleová.Okrem sekcie Nórsko pod lupou sa tohtoročný Cinematik zameriava na tvorbu nórskeho režiséra Joachima Triera. Diváci si budú môcť pozrieť aj jeho krátky film Procter. V jeho popredí stojí muž, ktorý si ide počas pracovnej doby prezliecť nohavice a pri svojej bytovke zbadá horiace auto s mŕtvym mužom. Sekcia prináša tiež melancholickú drámu Repríza. Jej hrdinami sú priatelia a mladí bujarí spisovatelia Erik a Phillip, ktorých sny sa narušia nečakanou výzvou. Tento debut si odniesol Cenu za réžiu na 41. MFF Karlove Vary. V sekcii Joachima Triera festival uvedie aj drámu Hlasnejší ako bomby (Lauder Than Bombs) o výstave známej vojnovej fotografky Isabelle Reedovej, v hereckom podaní Isabelle Huppertovej. Na výstave, ktorá sa odohráva tri roky po jej predčasnej smrti, sa objavia nečakané a dlho skrývané tajomstvá.Film režiséra J. Triera s názvom Thelma figuruje aj v hlavnej súťažnej sekcii Meeting Point Europe. Thelma je mladé, zmätené a nábožensky založené dievča, ktoré sa snaží zaprieť svoje city ku kamarátke, ktorá je do nej zamilovaná. A nie sú to len city, ktoré trápia hlavnú hrdinku príbehu.TASR informoval za organizátorov festivalu Peter Konečný.