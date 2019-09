Cinematik prinesie za šesť festivalových dní takmer sto filmov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Palkovič Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 10. septembra (TASR) - Medzinárodný filmový festival Cinematik v Piešťanoch začína svoj 14. ročník. Za šesť dní prinesie divákom spolu 96 filmov. Úvodnou projekciou slávnostného otvorenia v utorok v priestoroch Domu umenia bude slovenská premiéra snímky Kam si zmizla, Bernadette s herečkou Cate Blanchett.Cinematik spolu tento rok uvedie desať programových sekcií – súťažný Meeting Point Europe s desiatimi najlepšími európskymi filmami z rokov 2018 a 2019, ktoré nominovali do Piešťan členovia Medzinárodnej federácie filmových kritikov FIPRESCI. V ich tohtoročnom výbere sú aj novinky režisérov Sergeja Loznicu, Françoisa Ozona, Bertranda Bonella. Informoval o tom za produkčný tím festivalu Peter Konečný.Ďalšou sekciou je súťaž slovenských dokumentárnych filmov Cinematik.doc, v ktorej je nominovaných deväť aktuálnych počinov domácich dokumentaristov. Objaví sa medzi nimi aj nový film Barbory Berezňákovej Skutok sa stal (2019), ktorý sa vracia k vražde Róberta Remiáša a k únosu Michala Kováča mladšieho. Diváci Cinematiku budú tento film môcť vidieť v premiére v stredu 11. septembra.Na Cinematiku si možno pozrieť filmy zaradené aj do nesúťažnej sekcie Portugalsko pod lupou, aktuálne slovenské kinopremiéry, televízne novinky, ale aj prehliadku filmov študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici sú v sekcii Čo dom dal.Sekcia Nádej je výberom filmov umeleckého riaditeľa Cinematiku, hrdinkami filmov sekcie Za hranicou kultu: Čarodejnice - sú silné nezávislé ženy, ďalšími sekciami sú Cesty slávy a Žiť znamená zabúdať o ľudskej pamäti.Medzinárodný filmový festival Cinematik sa bude odohrávať na pôde Domu umenia, v kinách Fontána, Klub a Kúpele a v industriálnych priestoroch Elektrárne Piešťany a niekdajšieho Figara. Okrem hlavného programu prinesie aj viaceré koncerty, výstavy a dvojdňový seminár Dox In Vitro pre začínajúcich dokumentaristov.Podujatie podporuje Audiovizuálny fond, Ministerstvo financií SR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR, spoluorganizátorom je mesto Piešťany. Čestnou riaditeľkou festivalu Cinematik je od jeho vzniku herečka Božidara Turzonovová, výkonným riaditeľom Tomáš Klenovský a umeleckým riaditeľom Vladimír Štric.