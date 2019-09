Geniálny Hercule Poirot v troch príbehoch

Po dvoch úspešných výberoch tvorby Agathy Christie je tu trojica, ktorá stojí za to. 3 romány, ktoré tvoria pomyselné míľniky v živote postavy Hercula Poirota – najslávnejšieho literárneho detektíva na svete: jeho zrod a zánik, ako aj vrchol jeho dedukčných schopností.

3x Hercule Poirot 3

Vražda na zámku Styles

V románe Vražda na zámku Styles z roku 1920 sa to všetko začalo. Zrodil sa Hercule Poirot.

Belgický detektív rieši spolu so svojím dávnym priateľom kapitánom Hastingsom zamotaný prípad vraždy v malebnej dedinke Styles St. Mary a odhalenie mimoriadne rafinovaného vraha mu prinesie veľkú slávu a uznanie.

Poirotove Vianoce

Jedna z najlepších poirotoviek. Geniálna detektívka, ktorá vás musí nadchnúť.

Poirotove Vianoce vyšli v roku 1938 a svojrázny Belgičan sa predstavuje vo vrcholnej forme – jeho geniálny mozog ešte nikdy nefungoval lepšie.

Je Štedrý večer a vo vidieckom sídle multimilionára Simeona Leeho sa schádzajú jeho príbuzní, aby tu s ním strávili vianočné sviatky.

Viacerí členovia rodiny prijali nečakané pozvanie s obavami, keďže medzi nimi nevládnu dobré vzťahy. Pokus o rodinné stretnutie sa však skončí tragicky práve pre tyranského patriarchu: Simeona nájdu ležať na zemi vo veľkej kaluži krvi – ktosi mu podrezal hrdlo...

Opona: Poirotov posledný prípad

Tretí príbeh v knihe je Opona: Poirotov posledný prípad z roku 1975, v ktorom nás Agatha Christie opäť zavedie do Styles Courtu, kde sa pred rokmi začala úspešná kariéra legendárneho detektíva.

Poirot, sužovaný ťažkou artritídou, sa uchýlil do starého vidieckeho sídla. Zostarol a jeho zdravotný stav sa zhoršoval, no jeho bystrá myseľ fungovala naďalej. Pozval k sebe verného spolupracovníka Arthura Hastingsa a hneď po príchode mu prezradil, že je na stope viacnásobnému vrahovi, hosťovi penziónu.

Hastings mal byť Poirotovými očami aj ušami. Všetky stretnutia a udalosti každý večer referoval Poirotovi, správy detektíva vyčerpávali a uvedomoval si, že ak chce zabrániť ďalšej vražde, musí konať. Jeho tušenie sa potvrdilo! No Poirot zomiera tiež...

Až po štyroch mesiacoch po smrti dostal Hastings z advokátskej kancelárie zapečatený rukopis, ktorý vniesol svetlo do posledných prípadov nezabudnuteľného detektíva!

Silný výber Agathy Christie. Vyše 500 strán, ktoré sa oplatí prečítať.

3x Hercule Poirot 3

Milan Buno, literárny publicista