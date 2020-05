Činnosť elektrárne v Novákoch sa utlmila, ale nemôže za to dohoda s Európskou komisiou

Ekologickejšia výroba elektriny

Vybrali osem projektov

Fond pre spravodlivú transformáciu

31.5.2020 - Činnosť uhoľnej elektrárne Nováky sa v roku 2019 mierne utlmila, dôvodmi však boli skôr technické možnosti elektrárne a prirodzený vývoj trhu než napĺňanie dohody s Európskou komisiou (EK).V súhrnnej správe za rok 2019 to uviedla Implementačná jednotka (IJ) pri Úrade vlády SR. Slovensko sa v dohode s EK zaviazalo ukončiť dotovanie výroby elektrickej energie z uhlia v elektrárni Nováky do roku 2023.Tá by mala byť nahradená novou, ekologickejšou formou výroby elektriny. Podľa správy IJ vyrobila elektráreň v Novákoch v roku 2019 celkovo 1 167 gigawatthodín, kým v roku 2018 ich bolo 1 271. Produkcia elektrárne tak medziročne klesla o 104 gigawatthodín.Utlmenie činnosti uhoľnej elektrárne v Novákoch je naviazané na Hornonitrianske bane v Prievidzi (HBP), ktorých činnosť bude rovnako utlmovaná. Keďže obe zmeny výrazne zasiahnu región Hornej Nitry, pripravila EK Akčný plán (AP) transformácie regiónu Hornej Nitry, ktorý v júli 2019 schválila vláda.IJ uvádza, že HBP mali povinnosť vytvárať rezervy na rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou, náhrady škôd, likvidáciu hlavných banských diel a asanácie budov v oblastiach dotknutých banskou činnosťou.Na ukončenie ťažby hnedého uhlia je podľa AP celkovo potrebných 110 miliónov eur. Rezervy, ktoré vytvorili HBP, však dosahujú výšku 17 miliónov eur. Štát preto poskytne HBP pomoc vo výške 92,5 milióna eur do roku 2027, kedy má dôjsť k ich definitívnemu uzatvoreniu.AP transformácie Hornej Nitry si vyžaduje prípravu indikatívnych projektov, ktoré by mali regiónu pomôcť napríklad vytváraním nových pracovných miest pre ľudí pracujúcich v HBP a elektrárni Nováky. V roku 2019 bolo podľa IJ vyzbieraných 217 projektov v celkovej sume 2,9 miliardy eur.Zber projektov bol však vykonaný bez ohľadu na stratégie jednotlivých ministerstiev alebo dokumentov prioritizácie projektov. IJ preto odporúča, aby pri aktualizácii zásobníka projektov bol tento výber vykonaný s ohľadom na existujúce prioritizácie projektov.Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vybral na konci roku osem projektov, ktoré budú podstúpené na ďalšie posudzovanie. Tie by mohli celkovo vytvoriť 700 nových pracovných miest. Ide o projekty zamerané najmä na výskum a vývoj, či výrobu a opravy železničných vagónov. Polovica projektov je predložená spoločnosťou HBP.Na podporu transformácie hornonitrianskeho regiónu má slúžiť aj nový Fond pre spravodlivú transformáciu, ktorý schválila EK v januári tohto roku. Pre Slovensko bude v rámci fondu alokovaných 162 miliónov eur.IJ vznikla na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1. júna 2017. Jej cieľom je sledovanie odpočtu opatrení definovaných v revíziách výdavkov pripravovaných Útvarom hodnoty za peniaze. IJ pomáha ministerstvám dosahovať výsledky rýchlejšie prostredníctvom akcelerátorov.Komunikuje s analytickými útvarmi aj vecne príslušnými sekciami a podriadenými organizáciami jednotlivých ministerstiev v záujme nastavenia spolupráce a vytvorenia monitorovacích procesov, či merateľných ukazovateľov v nadväznosti na stanovené opatrenia. Od 1. augusta 2018 pôsobí Implementačná jednotka na Úrade vlády SR.