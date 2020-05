Do Grécka môžu prísť aj ľudia z krajín mimo zoznamu, musia však absolvovať testy a karanténu

Obmedzenia platia do konca júna

Najprv otvoria letisko v Aténach

31.5.2020 (Webnoviny.sk) - Grécke úrady v sobotu ubezpečili, že povolenie vstupu do krajiny neobmedzia len na občanov 29 krajín, ktorých zoznam zverejnili pred niekoľkými dňami.Ľudia prichádzajúci z oblastí, ktoré sa v tomto zozname nenachádzajú, sa však budú musieť podrobiť testom na koronavírus, prenocovať v určenom hoteli a následne absolvovať karanténu trvajúcu jeden alebo dva týždne.Spresnili tak informáciu, ktorú grécka vláda zverejnila v piatok. Tento postup by mal platiť od 15. do 30. júna, no úrady pripustili aj možnosť, že reštrikcie budú pokračovať aj po konci júna.Pasažierov z 29 vybraných krajín budú testovať náhodne. Sú to: Albánsko, Austrália, Rakúsko, Severné Macedónsko, Bulharsko, Nemecko, Dánsko, Švajčiarsko, Estónsko, Japonsko, Izrael, Čína, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Libanon, Nový Zéland, Litva, Malta, Čierna Hora, Nórsko, Južná Kórea, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Fínsko.Zoznam vytvorili na základe dokumentu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva venovaného letiskám "v oblastiach s vysokým rizikom prenosu ochorenia COVID-19".Do 15. júna by pritom malo medzinárodné lety prijímať len letisko v Aténach, následne k nemu pribudne aj Solún a od 1. júla by sa mali otvoriť pre lety zo zahraničia všetky letiská schopné medzinárodnej prepravy.V tomto období by malo pokračovať aj náhodné testovanie prichádzajúcich pasažierov. Od prvého júla by mali povoliť aj vstup do krajiny po mori.