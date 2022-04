Činnosť inšpektorátov práce sa zefektívni, kandidáti budú musieť spĺňať jednu podmienku

činnosť

2.4.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku budúceho roka sa zefektívni. Zo zákona sa totiž vypustí podmienka najmenej 5-ročnej odbornej praxe inšpektora práce na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce. Táto podmienka sa nahradí novými požiadavkami na tento post. Kandidáti budú musieť spĺňať základnú podmienku, ktorou je dĺžka odbornej praxe v trvaní minimálne päť rokov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce alebo pracovného práva.Doterajšia podmienka minimálne päťročnej praxe inšpektora práce sa už nebude vyžadovať. Týmto krokom sa rozšíri možný okruh vhodných kandidátov na túto funkciu. Vyplýva to z novely zákona o inšpekcii práce, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová Novelou zákona sa upraví moment zápisu do centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Zamestnávateľ sa bude zapisovať do tohto zoznamu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.