Pápež František sa pustil do Putina pre vojnu na Ukrajine, skúma možnosti cesty do Kyjeva

2.4.2022 (Webnoviny.sk) - Pápež František vyhlásil, že skúma možnosti, ako navštíviť ukrajinskú metropolu Kyjiv. Uviedol to v rámci návštevy Malty, počas ktorej skritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina za rozpútanie „barbarskej“ vojny. V podaní pontifika to bolo dosiaľ najostrejšie a najosobnejšie odsúdenie ruskej invázie na Ukrajinu.František neoznačil Putina menom, ale odkaz bol jasný, keď povedal, že „nejaký potentát“ rozpútal hrozbu jadrovej vojny v „infantilnej a deštruktívnej agresii“ pod rúškom „anachronických tvrdení o nacionalistických záujmoch“.„Mysleli sme si, že invázie do iných krajín, divoké pouličné boje a jadrové hrozby sú pochmúrne spomienky na dávnu minulosť,“ povedal pápež.