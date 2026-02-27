Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Gala

27. februára 2026

Činohra SND blahoželá A. Bártovi k „mladíckemu jubileu“


Alexander Bárta sa narodil 27. februára 1976 v Košiciach, kde vyštudoval aj konzervatórium, hudobno-dramatický odbor.



Zdieľať
Činohra SND blahoželá A. Bártovi k „mladíckemu jubileu“

Meniny aj narodeniny oslavuje v jeden deň slovenský herec Alexander Bárta. Svojmu členovi k „mladíckemu jubileu“, okrúhlej päťdesiatke, zablahoželala v piatok na sociálnej sieti aj Činohra Slovenského národného divadla (SND). Jeden z kľúčových predstaviteľov svojej generácie patrí k najvýraznejším osobnostiam činoherného súboru našej prvej scény už 20 rokov.


Svoj talent vložil do vyše polstovky rôznorodých charakterov - od drsných individualistov po protagonistov, s ktorými divák sympatizuje a súcití, až po postavy, ktoré vzbudzujú emóciu či vyvolávajú úsmev,“ uvádza Činohra SND k jubilujúcemu umelcovi.

Dodáva, že k takmer desiatke postáv, ktoré má Alexander Bárta v súčasnosti v repertoári, pribudne čoskoro titul Život Galileiho z pera Bertolta Brechta. Premiéru inscenácie má Činohra SND na programe v apríli.

Na sociálnej sieti pripomína aj jeden z rozhovorov, v ktorom sa Bárta vyjadril, že „remeslo, ktoré robí, je pre neho fascinujúce v tom, že dokáže veľmi hlboko, jasne a silno pomenovať život, situácie, témy i ľudské osudy“. „Pri príležitosti životného jubilea želáme umelcovi, aby to tak bolo aj v budúcnosti a k tomu mnoho tvorivých inšpirácií,“ uzatvára blahoželanie divadlo.

Alexander Bárta sa narodil 27. februára 1976 v Košiciach, kde vyštudoval aj konzervatórium, hudobno-dramatický odbor. V roku 1996 začal študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, ktoré ukončil v roku 2000. Pôsobil v trnavskom, nitrianskom i v košickom divadle, v bratislavskom Divadle Aréna a od decembra 2006 je členom Činohry SND. Spolupracuje i s Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava. Účinkuje v mnohých televíznych seriáloch. Za svoju divadelnú tvorbu získal viacero cien Literárneho fondu.

