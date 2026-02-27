|
Piatok 27.2.2026
|
27. februára 2026
Riskuj! spúšťa turnaj šampiónov. Moderátor Dušan Ambróš má až deväť favoritov
Riskuj! spúšťa turnaj šampiónov a prinesie súboje tých najbystrejších hláv. Špeciál šampiónov odštartuje na TV JOJ v pondelok 2. marca o 17:10. Stretnú sa v ňom ...
27.2.2026 (SITA.sk) - Riskuj! spúšťa turnaj šampiónov a prinesie súboje tých najbystrejších hláv. Špeciál šampiónov odštartuje na TV JOJ v pondelok 2. marca o 17:10. Stretnú sa v ňom najlepší z najlepších a nebude chýbať ani podcastová tvár televízie JOJ či absolútny rekordér s legendárnou výhrou 40-tisíc eur.
V projekte Riskuj! – Špeciál šampiónov sa proti sebe postavia najúspešnejší účinkujúci, ktorí za posledný rok preukázali výnimočné vedomosti a dokázali prekročiť hranicu piatich víťazných epizód. Počas týždňa sa v troch semifinálových epizódach stretne deväť šampiónov, z ktorých vo štvrtej časti vzíde absolútny víťaz.
Turnaj tak vyvrcholí veľkým finále, v ktorom diváci spoznajú absolútneho šampióna. Pre moderátora Dušana Ambroša bolo nakrúcanie špeciálu prirodzeným vyústením celosezónneho diania.
„Nakrúcalo sa mi super, keďže sme sa na Riskuj špeciál pripravovali už dlhšie a vždy, keď sa v jednotlivých epizódach objavil hráč, ktorý prekročil hranicu piatich častí, vedel som, že sa práve na Riskuj šampiónov stretneme znovu. Takto som si postupne v hlave skladal "turnajového pavúka“. Premýšľal som, ako bude vyzerať, keď sa stretne jeden rekordér s tým druhým a oni zase s tým tretím, kto nakoniec postúpi ďalej a na záver, kto zdvihne nad hlavu pomyselnú trofej šampióna šampiónov. Mám deväť favoritov,” povedal Ambróš.
Ako dodal režisér Riskuj! Peter Baláž, bola by škoda nevyužiť potenciál hráčov, ktorí už v štandardných kolách ukázali svoje mimoriadne vedomosti a hernú kvalitu.
„Chceli sme ich posunúť ďalej a vytvoriť priestor, kde sa stretnú tí najlepší z najlepších – v akejsi majstrovskej kategórii. Pre divákov je to zároveň príležitosť opäť vidieť výrazné osobnosti, ktoré si svojimi výkonmi získali rešpekt,” uviedol režisér a doplnil, že ide o hráčov, ktorí preukázali mimoriadnu kvalitu, čomu prispôsobili aj otázky a tempo hry, ktoré sú náročnejšie a dynamickejšie než v bežných epizódach.
Medzi súťažiacimi je deväť mužov z rôznych profesií. Nebude medzi nimi chýbať ani novinár Peter Tkačenko, ktorý je známy z podcastu JOJky Sme v kaviarni. Spolu s kolegom Arpádom Soltészom v podcaste komentujú aktuálne spoločensko-politické dianie. Ďalšou známou tvárou, ktorá sa objaví v špeciáli, je pán Juraj, ktorý vlani na jeseň zlomil absolútny rekord relácie. Zo súťaže si odniesol výhru 40-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Riskuj! spúšťa turnaj šampiónov. Moderátor Dušan Ambróš má až deväť favoritov © SITA Všetky práva vyhradené.
