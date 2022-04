Činohra SND opäť v Prahe

12.4.2022 (Webnoviny.sk) - Činohra Slovenského národného divadla prezentuje v týchto dňoch štyri inscenácie z Modrého salóna v Divadle Kolowrat v Prahe. Na scéne divadla, ktoré sídli v historickom Kolowratskom paláci na Ovocnom trhu v centre Prahy, sa prvé predstavenie v nedeľu 10. apríla 2022 stretlo vo vypredanej sále s mimoriadnym záujmom a ohlasom. Činohra SND uviedla hru. Je to emotívny príbeh o názorových stretoch i porozumení medzi dvoma generáciami – vnučkou a babkou. Hru, pôvodne koncipovanú pre desať postáv, prepísala úspešná súčasná česká spisovateľka, dramatička a speváčka Natalie Kocab pre SND, na telo pre dve herecké osobnosti. V réžiisa predstaviliHosťovania slovenských divadiel v Česku a opačne sú vždy kultúrnou udalosťou. Činohra SND uviedla naposledy v ND Praha v novembri 2019 inscenáciu Dnes večer nehráme."S ideou aktuálneho hosťovania prišla riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe pani Ľubica Krénová. Výberom inscenácií sme chceli ukázať rôznu poetiku i rôznosť tém uvádzaných hier v Modrom salóne, ktoré majú politický, sociálny i spoločensko-kritický akcent," spresňuje riaditeľka Činohry SNDV pondelok 11. apríla bola na programe hra Deklarácia závislosti z pera dvojice mladých tvorcov, ktorá je aj režisérkou hry. Prenesie nás do roku 1929 a čias feministických protestov proti tabakovému priemyslu, je inšpirovaná životným príbehom osobnosti z marketingovej sféry Edwardom Bernaysom, synovcom Sigmunda Freuda, a jeho manželky Doris Fleischmanovej. Skvelá príležitosť prea jej partneraMimoriadne hlboký ľudský príbeh, sugestívnu dokudrámu autora a režisérauvidia návštevníci Divadla Kolowrat v Prahe v utorok 12. apríla. Hovorí o nezlomnosti silnej ženy – dcéry, matky, bojovníčky Milady Horákovej. Jej životná sila a presvedčenie o pravde sú nielen mrazivým svedectvom o totalitnom režime, ale v súčasnosti aj nečakaným apelom skoncovať s krutosťami na východe od našich hraníc. V úlohe Milady sa predstavíNa záver aktuálneho účinkovania Činohry SND v Prahe s hrami z repertoáru v Modrom salóne ponúka činoherný súbor v stredu 13. apríla hru– strhujúci príbeh osudu katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho. Ani najbrutálnejšie metódy vtedajšej ŠtB nedokázali zlomiť jeho vieru. V réžiiexcelujúInformačný servis