LIANNE LA HAVAS SA VRÁTI NA POHODU S NOVÝM ALBUMOM A S KAPELOU

V roku 2019 si získala návštevníkov Pohody len sama s gitarou, tentokrát príde s celou kapelou a s novým rovnomenným albumom. Jej tretia štúdiovka mala doposiaľ najlepšie ohlasy v médiách, priniesla jej cenu za najlepší album v rámci minuloročných Ivor Novello Awards, nomináciu na Brit Awards i prirovnania k r'n'b legendám ako Jill Scott či Erykah Badu. Svojou tvorbou, muzikalitou a špičkovým hlasovým prejavom s unikátnou farbou oslovila osobnosti ako Prince, Alicia Keys či Justine Vernon (Bon Iver) a samozrejme aj organizátorov Pohody, čo potvrdzuje vyjadrenie Michala Kaščáka po festivale v roku 2019: „Z tých väčších mien som videl len trochu zo Charlotte Gainsbourg či Lianne La Havas, ktorá je z môjho pohľadu jedna z najsilnejších osobností súčasnej hudobnej scény. Sama s gitarou ovládla obrovský priestor, veľmi prirodzene, so šarmom, nenútene. Je ohromný talent s veľmi ľudskou komunikáciou a, našťastie, to platí aj v backstagei. Je ten typ umelkyne, ktorá sa vôbec nepretvaruje a možno práve preto jej to tak dobre ide.“ Tentokrát bude jej vystúpenie umocnené o sprievodnú kapelu – pre lepšiu predstavu si odporúčame pozrieť jej vystúpenie v rámci NPR Music Tiny Desk Concert, ktorý patrí medzi najpozeranejšie v histórii tejto obľúbenej série.

Dcéra gréckeho otca a jamajskej mamy sa narodila na sklonku osemdesiatych rokov v Londýne. K hudbe ju viedli odmalička rodičia s mimoriadne pestrofarebným hudobným záberom. Lianne spievala od siedmich rokov a skladala od jedenástich. Základy hry na klavíry a na gitare získala od otca. Práve výborná hra na gitare v súčasnosti zdobí, spolu s očarujúcim hlasom, jej vystúpenia. Poctivo sa pritom hre na gitaru začala venovať až ako 18-ročná. S profesionálnou kariérou začínala ako sprievodná speváčka Palomy Faith. Jej vlastné veci zaujali agentov na MySpace, no ubehli ďalšie tri roky kým vydala prvé EP Lost & Found. Na prvej piesni „No Room For Doubt“ hosťoval Willy Mason. V deň vydania albumu vystúpila na BBC v šou Later… with Jools Holland, pričom v tej istej relácii zahrali aj Bon Iver. Justine Vernon (spevák) bol tak fascinovaný jej vystúpením, že jej hneď na druhý deň zavolal a požiadal ju, aby sa k nim pripojila na severoamerickom turné. Počas neho ju americké médiá označili za najpozoruhodnejší hlas od Adele. Pieseň „Lost & Found“ sa stala aj prvým singlom z jej debutu Is Your Love Big Enough?. PopMatters dal albumu hodnotenie 9 z desiatich s poznámkou, že nebýva zvykom, aby dostali ľudia naraz tak veľa od tak mladej umelkyne. Album sa dostal na štvrté miesto britskej hitparády, i-Tunes ho označil za album roka a získal nominácie na Mercury Prize a Ivor Novello Awards.

Krátko nato si zahrala pred Aliciou Keys v rámci MTV 'Crashes' Manchester a na festivaloch Glastonbury a Isle of Wight. Ďalšou z hviezd, ktoré zaujala v úvode kariéry bol Prince. Prizval ju k spolupráci na albume Art Official Age a vystúpil aj v jej obývačke v Londýne. Lianne sa objavila aj na albume Alt-J v piesni „Warm Foothills“ a spolupracovala tiež s Aqualungom na piesni „Eggshells“ – ich kolaborácia pokračuje dodnes. V lete 2015 vydala druhý album inšpirovaný jej koreňmi s názvom Blood. Na ňom rozšírila svoj žánrový záber na neo-soul, jazz a R&B a nájdete na ňom nádherné piesne ako „Unstoppable“, „Green & Gold“, „Midnight“, „What You Don't Do“ či „Wonderful“. Album sa dostal na vrchol rebríčka v Holandsku, na druhé miesto v predajnosti v Británii a Lianne získala za neho nomináciu na Grammy. V roku 2017 naspievala cover piesne „Starry Starry Night“ od Dona McLeana k animovanému filmu Loving Vincent o Vincentovi van Goghovi. Ďalší jej skvelý cover piesne „Say a Little Prayer“ od Arethy Franklin sa objavil v seriáli This Is Us.

V júli 2020 vydala eponymný tretí album Lianne La Havas. Poznačený vlastným rozchodom je cyklom piesní zobrazujúcim fázy vzťahu, od ranej romantiky až po zánik. Ide o metaforu prírody, resp. kvetín, ktoré kvitnú opadajú a vracajú sa ešte krajšie a silnejšie. Hlavný hudobný kritik The New Yourk Times Jon Pareles o albume napísal: „Piesne osvetľujú emócie ako vášeň, impulzívnosť, ambivalenciu a neistotu, no štruktúry, ktoré La Havas vytvorila, sú jasné a vyrovnané. Kým záležitosti srdca sa môžu vymknúť kontrole, jej prsty a hlas sú bezchybné.“ Slant magazín píše: „Na albume spája soulové teplo Corinne Bailey Rae, v textoch osobnú spoveď à la Amy Winehouse a folkovú melodiku Joni Mitchell.“ Portál musicOMH jej dal absolutórium so slovami: „Jej tretí album je nádherný duch, ktorý bude soundtrackom vášho života... Naozaj podmanivé.“ Organizátori Pohody dávajú týmto slovám za pravdu, a tak si príde Lianne La Havas spolu s kapelou už o necelé tri mesiace opäť podmaniť návštevníkov letiska Trenčín.

