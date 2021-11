Činohra SND uvádza premiéru hry F. Zellera Matka

Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvádza 13. a 14. novembra v Štúdiu premiéru hry francúzskeho dramatika Floriana Zellera Matka. Réžie sa ujala Soňa Ferancová, scénu a kostýmy navrhol Georges Vafias. "Som rada, že SND prvýkrát inscenuje Zellera, nie je to prvýkrát na Slovensku, je to tretia hra, ktorá sa dostane na slovenské javiská," povedala v piatok na tlačovej konferencii riaditeľka Činohry SND a zároveň dramaturgička inscenácie Miriam Kičiňová.



Florian Zeller, absolvent Inštitútu politických štúdií, začal písaním románov, upozorňuje však na seba práve divadelnými hrami. Spisovateľ, dramatik, divadelný a filmový režisér a tiež scenárista sú spolu s Yasminou Reza považovaní za najlepších súčasných francúzskych dramatikov. Jeho Matka (2010) patrí do trilógie spolu s hrami Otec (2012) a Syn (2018).

"Zaľúbila som sa do všetkých troch hier hneď po prvom prečítaní, pre mňa je dramatika Floriana Zellera zjavením, je to divadelný zázrak," uviedla Ferancová, ktorá v divadle hľadá predovšetkým emócie. "Považujem tohto autora za v niečom až geniálneho," deklarovala režisérka. Ocenila, že na jednej strane je hra Matka napísaná až s matematickou presnosťou, vysokou štylizáciou, a na druhej strane pôsobí veľmi naturalisticky a realisticky: "Hlavne sa dotýka tém, ktoré zaujmú úplné každého, rozpráva o problémoch rodiny. Je to veľmi intímna výpoveď o trinástych komnatách matiek, ale aj žien, je to aj o otcoch, synoch a dcérach."



Anne sa s láskou starala o manžela, s radosťou robila deťom raňajky a zabezpečovala celý rodinný servis. Napĺňala svoj život rodinou až do momentu, keď si uvedomila, že je vlastne sama. Tento spokojný život ju tak trochu podviedol. A možno aj vlastný manžel, ktorý ustavične uteká na nejaké semináre. Syn je už dospelý a zrazu ju nepotrebuje. Ako sa má zmieriť s tým, že aj on má svoj vlastný život? Čím ho teraz naplniť? Anne zrazu nemá svoje miesto, nemá nijaký cieľ.



Diváci sa môžu tešiť na rodinnú hru o dozrievaní, odchádzaní a uvedomení si samej seba. Ale aj o strachu z opustenia, osamelosti, keď rodinné hniezdo zostáva prázdne. Účinkujú Zuzana Fialová, Ľuboš Kostelný, Dávid Hartl (ako hosť) a Anežka Petrová. "Anne, Pierre, Nicolas a Sára sú modelovou rodinou, cez ktorú nám Florian Zeller sprostredkúva zážitok trieštiacej sa duše v rozpadajúcom sa manželstve. Zachytáva rozpady vzťahov, tých najintímnejších a najbližších, kde je krehká hranica od lásky k zraneniu. Téma manželskej nevery a lži je často súčasťou námetu jeho hier," približuje Kičiňová inscenáciu v bulletine.

"Vnímavý divák pochopí obrovské posolstvo tejto hry. Nie je len vzťahová, asi najzvláštnejšia je v tom, že nikoho neobviňuje a neviní. Vinníkom je sama situácia, ktorá od ženy nič neočakáva po tom, ako vychová deti, výrazné uplatnenie v rodine nemá," naznačila Fialová, ktorá úlohu matky v Zellerovej hre pred piatimi rokmi odmietla, lebo sa na ňu podľa vlastných slov necítila dostatočne zrelá.