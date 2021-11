Elán vydáva po 40 rokoch reedíciu debutového albumu Ôsmy svetadiel

Skupina Elán vydáva po 40 rokoch špeciálnu reedíciu svojho albumového debutu Ôsmy svetadiel. Album, ktorý odštartoval ich výnimočnú kariéru, skupina opatrila novým mixom a na CD ho rozšírila o bonusový disk s raritami.





V období, keď sa Elán dostal k nahrávaniu prvého albumu (december 1980), mal už za sebou viac ako desaťročnú históriu, niekoľko personálnych zmien, striebornú Bratislavskú lýru za skladbu Kaskadér a dve ďalšie ocenenia z tohto významného hudobného festivalu populárnych piesní, aranžmán skladby Bláznivé hry a text Ôsmy svetadiel. Po skončení spoločnej ročnej základnej vojenskej služby sa ku štvorici Jožo Ráž, Vašo Patejdl, Juraj Farkaš, Zdeno Baláž pripojil Ján Baláž a v tejto prvej klasickej zostave nahrali album, ktorý definitívne odštartoval výnimočnú kariéru kapely.Už počas jeho vydania mal Elán v zásobe 36 pôvodných piesní, čo bol materiál na tri plnohodnotné albumy. "Na vydanie našej prvej platne sme sa veľmi tešili, lebo to bolo vyvrcholenie našej dlhoročnej snahy zhmotniť naše úsilie dostať sa do širšieho povedomia. Na album sa dostalo 12 pesničiek, a to bol len výber toho najlepšieho, čo sme dovtedy, vlastne ešte ako amatérska kapela, vytvorili," spomína Vašo Patejdl.Jožo Ráž dodáva: "Bola to bohovská radosť, že ideme zhmotniť naše dlhoročné úsilie, ale bolo to veľmi ťažké, lebo podmienky pri nahrávaní boli katastrofálne. Keď som nahrával spevy, voda v kohútiku na záchode bola zamrznutá."

"Myslím, že sa podarilo zozbierať ozaj to naj z prehistórie Elánu a ešte sa to aj veľmi dobre nahralo a zahralo," hovorí Jano Baláž.



Bonusové CD obsahuje časť skladieb, ktoré sa na debutový album nedostali a niekoľko piesní, ktoré boli naň zaradené, ale tu vychádzajú vo svojich pôvodných verziách. Špeciálna výročná 2CD edícia tak ponúka jedinečnú zostavu mapujúcu tvorbu Elánu tesne pred nástupom a čiastočne v priebehu nástupu jeho hviezdnej kariéry.



"Bolo zaujímavé vrátiť sa po tých rokoch k starým nahrávkam, ktoré vznikali často veľmi kurióznym spôsobom v dobe, keď sme mohli o súčasných možnostiach záznamu len snívať. Štúdio, kde sme tento album nahrávali, sídlilo vtedy v bývalom kaštieli v Pezinku. V jeho priestoroch sa okrem nahrávania konali aj iné aktivity, napríklad tam skúšala miestna dychovka. Mňa napadlo, že by sme ju mohli pri nahrávaní použiť, a tak sa ozve v závere pesničky Mláďatá," doplnil Patejdl