Činohra SND uvedie premiéru hry Fína M. Myllyahoa Chaos

Mika Myllyaho patrí k najúspešnejším fínskym režisérom a dramatikom súčasnosti. Jeho hru Chaos, preloženú do mnohých jazykov, uvedie v premiére Činohra Slovenského národného divadla (SND) v piatok 4. decembra. V komédii o troch ženách, ktoré strácajú kontrolu nad svojimi životmi až skončia v úplnom chaose, sa v réžii maďarskej režisérky a herečky Enikö Eszenyi predstavia Diana Mórová, Monika Hilmerová a Táňa Pauhofová.





Sofia je učiteľka, ktorej čoskoro zatvoria školu. Terapeutka Júlia má pomer so svojím pacientom a nakoniec prichádza o prácu. Ema je redaktorka, ktorá sa snaží zachrániť svoje manželstvo. Keď však nachytá manžela s milenkou, problémy sú na svete. Postavy bojujú so svojimi osobnými problémami, rovnako ako aj s krutou spoločnosťou. Silu a odolnosť čerpajú najmä zo svojho pevného priateľstva a vzájomného pochopenia.Za nesmierne zaujímavý označil tento text dramaturg predstavenia Mário Drgoňa. "Napísal ho praktizujúci režisér, ktorý sa tak prirodzene dostal potom aj k dramatickej tvorbe. Ďalším dôvodom je forma textu, ktorá veľmi dobrým spôsobom koketuje aj s 'meštianskym' vkusom alebo očakávaniami diváka, ktorý má radšej komerčnejšie inscenácie, ale zároveň dokáže tento autor do textu 'prepašovať' mnoho veľmi silných tém," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii."Preklad bol iba v češtine, v slovenčine sa to doposiaľ ešte neinscenovalo," povedal pre TASR Drgoňa. Postaral sa tiež o slovenský preklad textu z pera fínskeho autora, ktorý od roku 2010 pôsobí ako generálny riaditeľ fínskeho národného divadla. "V prvom rade rieši akýsi všeobecný chaos, v ktorom sa človek nachádza, v súčasnom pandemickom momente obzvlášť. Mika Myllyaho napísal tento titul, pretože odmalička trpí panickou poruchou," poznamenal dramaturg k hre, ktorá je súčasťou trilógie Panika (2005), Chaos (2008) a Harmónia (2009).Zaujímavosťou je, že keď Myllyaho písal Chaos, vôbec neuvažoval nad ženami, nemal cieľ otvárať ženské témy. Predmetom bola jeho vlastná agresivita a to, ako sa s ňou vyrovnáva. Autor ju napokon transformoval do troch postáv. Táňa Pauhofová, Monika Hilmerová, Diana Mórová stvárňujú Sofiu, Júliu a Emu. Musia však zvládnuť aj niekoľko ďalších vedľajších mužských i ženských rolí. "Každá herečka hrá okolo šesť postáv, čo znamená nesmierne veľký počet prevlekov, takže je to náročné aj pre ne, ale zvládajú to fascinujúco," konštatoval dramaturg.Chaos, netradičný a nekonvenčný dramatický text, podľa jeho slov rieši všeobecne chaos jedinca v spoločnosti, zároveň zápas jedinca verzus spoločenské očakávania. "A potom úplne drobné, každodenné veci, ktoré rieši každý z nás - od hypoték, cez vzťahy a všetko, čo sa môže nakopiť a vybuchnúť v jeden úplne obrovský, katastrofálny chaos," uzavrel Drgoňa. Scénu v tejto inscenácii navrhla Katarína Grega Nedelská, kostýmy Andrea Madleňáková. Hudbu pripravil 24-ročný maďarský skladateľ David Mester.