Celebrity spustili iniciatívu na odkúpenie domu J. R. R. Tolkiena

Skupina hercov a ďalších celebrít iniciovala crowdfundingovú akciu s cieľom vyzbierať 4,5 milióna libier (4,9 milióna eur) na odkúpenie domu anglického spisovateľa J. R. R. Tolkiena v meste Oxford. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AFP.





Ian McKellen a Martin Freeman, predstavitelia postáv z oscarovej filmovej trilógie Pán prsteňov nakrútenej podľa Tolkienovho rovnomenného fantasy románu, sa pridali ku kampani Project Northmoor, ktorej zámerom je zmeniť tento priestranný dom na spisovateľovo múzeum.„Vyzbierať 4,5 milióna libier za tri mesiace je obrovská výzva," uviedla vo vyhlásení britská prozaička Julia Goldingová, ktorá vedie kampaň. Medzi skupinou celebrít je popová speváčka Annie Lennoxová či emeritný canterburský arcibiskup Rowan Williams.Tolkienov bývalý dom má sedem spální a rozľahlú záhradu. Nachádza sa na ulici Northmoor Road v severnej časti Oxfordu. Tolkien sa doň so svojou rodinou presťahoval v roku 1930 a žil tam 17 rokov, kým bol profesorom anglického jazyka a literatúry na Oxfordskej univerzite.V tomto dome napísal román Hobit a značnú časť románu Pán prsteňov. Napriek Tolkienovej celosvetovej sláve neexistuje v Británii ani nikde inde literárne centrum venované tomuto spisovateľovi.„Nemôžeme to dosiahnuť bez podpory globálnej komunity Tolkienových fanúšikov, nášho spoločenstva prispievateľov," vyhlásil McKellen. Crowdfunding bude otvorený do 15. marca budúceho roka.