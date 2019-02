Činohra SND uvedie premiéru inscenácie Štvorec

Na snímke zľava riaditeľ Činohry Slovenského národného divadla (SND) Michal Vajdička, herečka Natália Germani, herečka Dominika Kavaschová, herec Alexander Bárta, dramaturgička Darina Abrahámová a režisér Marián Amsler počas tlačovej konferencie k svetovej premiére adaptácie filmového scenára švédskeho scenáristu Rubena Ostlunda "Štvorec" v Činohre SND v Bratislave 1. februára 2019. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 1. februára (TASR) – Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie 2. a 3. februára v novej budove svetovú premiéru divadelnej adaptácie švédskeho autora Rubena Östlunda s názvom Štvorec.Režisérom inscenácie je Marián Amsler, dramaturgom Darina Abrahámová, scénu navrhol Juraj Kuchárek, kostýmy Marija Havran, hudbu zložil Slavo Solovic, pohybová spolupráca Stanislava Vlčeková. V jednotlivých postavách účinkujú Alexander Bárta, Dominika Kavaschová, Petra Vajdová, Robert Roth, Tomáš Pokorný, Daniel Fischer, Jana Oľhová, Natália German, Zuzana Kocúriková, Richard Autner, Martin Šalacha, Vladimír Obšil, Anna Maľová, Ivan Černý a ďalší umelci.Štvorec štyri krát štyri metre. Geometrický útvar, ktorý čaká na svoj obsah. Inštalácia štvorca a jeho umiestnenie do galérie z neho robí tzv. súčasné, zámerne provokujúce umenie. Spolu s ostatnými výstrednými inštaláciami a sprievodnými marketingovými ťahmi nás má prinútiť prehodnotiť naše životy od privátnych sfér až po najzásadnejšie humanistické otázky. Hlavný hrdina Fabrice je kurátorom pripravovanej výstavy, ktorej dominuje koncept štvorca.Na začiatku príbehu ho divák uvidí ako príťažlivého, úspešného, sebavedomého až narcistického muža, ktorý si so svojím platom a neriskujúcim intelektuálnym liberalizmom bohato vystačí. Na konci sa stáva obyčajným ustarosteným chlapom, strápneným jednorazovým milencom, bezradným rozvedeným otcom, z práce vyhodeným bývalým snobom.Po úspešných tituloch Jane Eyrová, Fanny a Alexander, Vojna a mier je Štvorec štvrtou inscenáciou na doskách veľkej sály Činohry SND režiséra Mariána Amslera.uviedol k inscenácii režisér.V súvislosti so svetovou premiérou hry Štvorec pripravilo SND aj premietanie dvoch filmov režiséra Rubena Östlunda. V novej budove SND to bude v sobotu 2. februára o 11.00 h film Vyššia moc a o 15.00 h film Štvorec.