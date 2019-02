Video: Iné Kafe rozhýbalo Bratislavu albumom spred 20 rokov

Iné Kafe sa už pomaly ale isto stáva viacgeneračnou kapelou. Ich najstarší a najväčší fanúšikovia, ktorí si pamätajú začiatky z polovice 90-tych rokov sú štyridsiatnici, no vo fanúšikovskej základni majú stále bohaté zastúpenie aj tínedžeri.





Áno, kapela funguje už takmer 25 rokov a najstarší štúdiový album je len o niečo mladší, minulý rok oslavoval dvadsiatku. Na album Vitaj! sa už pomaly zabudlo, na koncertoch sa z neho príležitostne hráva len pesnička 090X, singel, ktorý dostal Kafe do televízie, rádií pieseň, ktorá sa ako prvá dočkala videoklipu.Takmer naň zabudla aj samotná kapela, z vtedajšej štvorčlennej zostavy zostali len spevák Vratko Rohoň a bubeník Dodo (Jozef Praženec). Práve Dodo prišiel na konci minulého roka s návrhom urobiť špeciálne turné venované dvadsiatemu výročiu albumu. Kapela to síce nestihla v roku 2018 ale verným fanúšikom to dostatočne vynahradila.Počas troch koncertov odohralo Iné Kafe celý album Vitaj! v zostave, v ktorej vznikol. Vratka Rohoňa vystriedal na poste speváka Cibi (Marek Cibula) a Vlada Bisa na basgitare Wayo (Mário Praženec), Dodov brat.Okrem prvého albumu mali chalani na sobotu nachystané do Bratislavy aj dve prekvapenia, piesne Zrkadlo a Sám proti všetkým, ktoré sa objavili len na demonahrávke Situácia z roku 1997. Tú nahrala kapela v rovnakej zostave ako Vitaj!.Koncert bol hlavne o tomto albume, ale nielen o ňom, začal terajšou zostavou, po niekoľkých piesňach nastúpila stará zostava a šou dokončila nová.Väčšina ľudí do Ateliéru Babylon prišla najmä na starú klasiku a pre jedinečnú možnosť počuť ju znovu naživo. Najväčší úspech malo podľa očakávania 090X, ale diváci sa „chytali“ na každý jeden kus, ktorý im kapela naservírovala.To ocenil aj samotný Vratko, keď v závere špeciálneho setu povedal: „Je vidieť, že viete, načo ste sem prišli.“A čo robili dvaja bývalí členovia kapely posledných 20 rokov? Wayo nahral s Kafe ešte album Čumil, z ktorého je zrejme najznámejšia pieseň Vianoce. Po ňom kapelu opustil za nie veľmi priaznivých okolností a spolu s Cibim, Dodom a Robom Bopom založili vlastnú kapelu, Plus Mínus.Po comebacku Kafe v roku 2010 sa Wayo nakrátko do kapely vrátil, na nových albumoch však nespolupracoval.V súčasnosti je známy najmä ako člen a zakladateľ hudobno-zábavného projektu pre deti Paci Pac. Projekt tvorí duo, Mário skladá, píše, hrá a vystupuje pod menom Pac, Adriana Pešinová spieva a vystupuje pod menom Paci.Wayovo pôsobisko spomenul počas koncertu aj Cibi pri zmienke o tom, že vo videoklipe k 090X účinkovali aj deti. Nasledovalo hromadné skandovanie publika „Paci Pac“.A čo robil Cibi? Z Kafe odišiel po Vitaj! a po prvom albume s Plus Mínus opustil v roku 2000 hudobnú scénu. Do pôvodnej kapely sa vrátil pri príležitosti špeciálneho turné v roku 2005, na ktorom kapela hrala len piesne zo Situácie a Vitaj!.Pôvodne boli v pláne tri koncerty v priebehu troch dní, jeden v Prahe, druhý v Brne, posledný v Bratislave. Pre veľký záujem pridalo Iné Kafe ešte jedno vystúpenie. Túto sobotu je možné špeciálny koncert vidieť v bratislavskej MMC aréne.