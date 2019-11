Čínska automobilka SAIC plánuje predaj áut v zahraničí strojnásobiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Šanghaj 13. novembra (TASR) - Najväčšia čínska automobilka SAIC Motor plánuje do roku 2025 zvýšiť predaj svojich áut na zahraničných trhoch na trojnásobok. Uviedol to v stredu viceprezident SAIC Jü Te.Spoločnosť so sídlom v Šanghaji predala vlani v rámci vlastných značiek, ako aj v rámci spoločných podnikov s Volkswagenom a firmou General Motors približne 7 miliónov áut. Jej podiel na domácom čínskom trhu však dosahuje iba necelú štvrtinu.Navyše, čínsky trh, ktorý je najväčším automobilovým trhom na svete, zaznamenáva pokles. Za minulý rok klesol počet predaných áut v Číne prvýkrát od 90. rokov minulého storočia. To pocítila aj firma SAIC, ktorej predaj za 10 mesiacov tohto roka klesol medziročne o 13,7 %.povedal Jü Te novinárom.dodal s tým, že firma bude systematicky plánovať zahraničné prevádzky, od dodávateľských reťazcov po logistiku.