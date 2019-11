Netanjahu vyzval palestínskych radikálov, aby prestali s útokmi

Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 13. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyhlásil, že ozbrojenci palestínskeho radikálneho Islamský džihád v pásme Gazy musia prestať s raketovými útokmi na Izrael. V opačnom prípade Izrael podnikne ešte viac úderov na ich pozície.uviedol Natanjahu na úvod zasadnutia vlády.Dodal, že Izrael nemá záujem o ďalšiu eskaláciu konfliktu. Súčasne však zopakoval, že židovský štát bude na palestínske raketové útoky reagovaťNajnovší konflikt medzi Izraelom a radikálmi z pásma Gazy vypukol v utorok ráno po tom, ako Izrael pri cielenom útoku zabil vplyvného poľného veliteľa hnutia Islamský džihád.Palestínski radikáli na to reagovali odpaľovaním raketových a mínometných striel smerom na juh i strednú časť Izraela.V odvete za to izraelská armáda pristúpila k sérii cielených útokoch, pri ktorých v pásme Gazy likviduje objekty využívané radikálmi ako odpaľovacie stanovištia.Najnovšia eskalácia si na palestínskej strany od utorka vyžiadala už 18 obetí, vyplýva z najnovších informácií rezortu zdravotníctva v pásme Gazy. Medzi obeťami je 11 príslušníkov Islamského džihádu, potvrdili palestínske zdroje. Zranených bolo najmenej 50 osôb.Izraelská strana hlási za rovnaké obdobie 48 zranených, informoval v stredu denník The Times of Israel.Izraelské vojenské vedenie v stredu podľa agentúry AP uviedlo, že z pásma Gazy bolo od utorňajšieho rána vypálených viac ako 250 raketových a mínometných striel.