Čínska centrálna banka sa snaží stabilizovať jüan

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 27. augusta (TASR) - Čínska centrálna banka stanovila v utorok denný stredový kurz domácej meny na najslabšej úrovni za viac ako 10 rokov. Hlavným dôvodom je obchodná vojna s USA. Kurz je však o niečo silnejší, než očakával trh, čo signalizuje, že centrálna banka sa zrejme pokúša stabilizovať kurz meny.People’s Bank of China (PBOC) stanovila v utorok stredový kurz jüanu na úrovni 7,0810 CNY/USD. Kurz je o niečo slabší než v pondelok (26. 8.), ale silnejší, než predpokladal trh. Experti oslovení agentúrou Reuters prognózovali 7,1055 CNY/USD.Tým, že centrálna banka stanovila kurz o niečo vyššie, než sa očakávalo, signalizuje trhu, že chce spomaliť tempo devalvácie meny, myslí si analytik singapurskej OCBC Bank Tommy Xie. Dodal, že aj keď Peking ponecháva pri pohybe kurzu jüanu väčšiu úlohu trhu, naďalej pozorne monitoruje tempo tohto pohybu.Kurz jüanu na domácom trhu, takzvaného onshore jüanu, ktorý Čína kontroluje, dosiahol v utorok 7,1594 CNY/USD. Čínska centrálna banka umožňuje, aby sa jüan predával na domácom trhu v pásme 2 % nad alebo pod denným stredovým kurzom. Ak sú pohyby kurz výraznejšie, PBOC väčšinou intervenuje, takže predáva alebo kupuje jüany, aby znížila dennú volatilitu jeho kurzu.Na zahraničných trhoch (offshore jüan), teda väčšinou v Hongkongu, ale aj v Singapure, New Yorku alebo Londýne, kde PBOC nezasahuje, sa jüan v utorok ráno predával po 7,1728 CNH/USD.Investori a ekonómovia posledných mesiacoch pozorne sledujú vývoj kurzu čínskej meny, keďže je považovaný za jeden z nástrojov, ktorým môže Peking odpovedať na nárast amerických ciel.Začiatkom augusta prvýkrát od globálnej finančnej krízy v roku 2008 prelomil jüan politickú citlivú hranicu 7 CNY/USD. Stalo sa to len pár dní po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. septembra zavedie ďalšie clá na čínske tovary. Pokles kurzu jüanu zvýhodňuje čínskych vývozcov, čím Peking môže čiastočne kompenzovať nepriaznivé dôsledky amerických dovozných ciel. Oslabenie kurzu nad túto hranicu preto podráždilo Washington a USA prvýkrát od roku 1994 označili Čínu za menového manipulátora.