Rúhání: Prvým krokom musí byť zrušenie amerických sankcií voči Iránu

Teherán 27. augusta (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání v utorok zopakoval, že "prvý krok" k zlepšeniu americko-iránskych vzťahov musia urobiť Spojené štáty tým, že zrušia všetky sankcie voči Iránu. Vyjadril sa tak deň po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že zaje ochotný stretnúť sa s iránskym náprotivkom, informovala tlačová agentúra AFP.povedal Rúhání v príhovore prenášanom naživo štátnou televíziou.pokračoval iránsky prezident s tým, že Irán už vylúčil, že by niekedy urobil to, z čoho majú Spojené štáty najväčšie obavy, teda že by vyrobil jadrovú bombu.doplnil s odkazom na výnos najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího z roku 2003, ktorý zakazuje výrobu jadrových zbraní.odkázal Rúhání v príhovore na podujatí v Teheráne pri príležitosti začiatku realizácie projektu bytovej výstavby.Rúhání ešte začiatkom augusta deklaroval pripravenosť Teheránu na rokovania s Washingtonom, ktorých predpokladom je však zrušenie protiiránskych sankcií. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok na záver summitu skupiny G7 povedal, že sa podarilo vytvoriť podmienky na stretnutie Trumpa s Rúháním, ktoré by sa mohlo uskutočniť už v najbližších týždňoch.Irán tento rok pozastavil plnenie záväzkov z medzinárodnej dohody o obmedzení jeho jadrového programu po tom, ako od nej ešte vlani odstúpili Spojené štáty. Tie zároveň obnovili sankcie voči Teheránu, ktoré tento rok ešte sprísnili, čo viedlo k stupňovaniu napätia medzi týmito krajinami.Čínsky minister zahraničných vecí Wang I napriek tomu v pondelok na stretnutí s iránskym rezortným partnerom Mohammadom Džavádom Zarífom v Pekingu vyhlásil, že Irán spomínanú dohodu, za čo si zaslúži uznanie, informovala agentúra DPA.