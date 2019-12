Čínska ekonomika by mala v roku 2020 rásť takmer 6-percentným tempom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. decembra (TASR) - Uzatvorenie prvej fázy obchodnej dohody medzi Čínou a USA síce napätie v obchode zmiernilo, úplne ho však neodstránilo a v určitých oblastiach, ako sú technológie, je napätie stále výrazné. To bude predstavovať veľkú prekážku na úplne vyriešenie obchodných sporov. Uviedla to ratingová agentúra Fitch, ktorá však vzhľadom na najnovší vývoj čiastočne zlepšila odhad rastu čínskej ekonomiky v budúcom roku.Ratingová agentúra očakáva, že čínska ekonomika bude na budúci rok rásť takmer 6-percentným tempom. Pôvodne počítala s rastom o 5,7 %.Ekonomika Číny v posledných rokoch spomaľuje tempo rastu, do veľkej miery aj pre obchodné spory s USA, najväčšou ekonomikou sveta. V 3. kvartáli tohto roka vzrástol čínsky hrubý domáci produkt (HDP) o 6 %, čo bolo najslabšie tempo rastu za takmer 30 rokov. Zároveň to znamená rast na spodnej hranici vládou stanoveného rozpätia. Čínska vláda si začiatkom tohto roka dala za cieľ dosiahnuť v roku 2019 ekonomický rast na úrovni 6 % až 6,5 %.