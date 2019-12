Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. decembra (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky by sa mal v tomto roku spomaliť na 2,3 %, v budúcom roku by mal dosiahnuť 2,2 %. Vyplýva to z najnovšej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska pre 4. štvrťrok tohto roka, ktorú zverejnila v utorok. NBS zhoršila výhľad rastu hrubého domáceho produktu pre tento aj budúci rok rovnako o 0,2 percentuálne body (p.b.).