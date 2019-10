Čínska ekonomika rástla v 3. kvartáli najpomalšie takmer za 30 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 16. októbra (TASR) - Čínska ekonomika by mala za 3. kvartál zaznamenať najslabší rast takmer za 30 rokov. Poukázal na to prieskum, ktorý uskutočnila agentúra AFP medzi analytikmi. Vývoj čínskeho hospodárstva za 3. štvrťrok ovplyvnil podľa nich pokračujúci obchodný konflikt s USA a slabnúci domáci dopyt.Podľa prieskumu, ktorý AFP uskutočnila s 13 analytikmi, zaznamenala čínska ekonomika v období od júla do konca septembra medziročný rast na úrovni 6 %. V 2. kvartáli sa hrubý domáci produkt Číny zvýšil o 6,2 % a za rok 2018 o 6,6 %.Ak sa prognóza analytikov vyplní, bude to najpomalšie kvartálne tempo rastu čínskej ekonomiky od roku 1992. Na druhej strane sa rast ešte stále udrží v rozmedzí, ktoré si čínska vláda stanovila na tento rok ešte v marci. Vtedy uviedla, že v tomto roku by ekonomika mala rásť v rozmedzí od 6,0 do 6,5 %.Obchodný spor s Washingtonom a slabý domáci dopyt je príčinou aj pre zhoršenie prognózy rastu čínskej ekonomiky zo strany Medzinárodného menového fondu (MMF). Vo svojej jesennej prognóze fond zhoršil odhad rastu čínskej ekonomiky na tento rok na 6,1 %. V predchádzajúcom odhade z júla počítal ešte s rastom na úrovni 6,2 %. V budúcom roku očakáva rast len na úrovni 5,8 %, zatiaľ čo v júli predpokladal rast o 6 %. Ak sa prognóza MMF vyplní, bude to znamenať najslabší rast čínskej ekonomiky od roku 1990.