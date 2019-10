Le Drian: Francúzsko a Rusko majú na severe Sýrie spoločný záujem

Sýrčania, ktorí utiekli pred tureckou vojenskou operáciou, pricestovali do mesta Tal Tamr, ktoré sa nachádza na severe Sýrie blízko tureckých hraníc. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 16. októbra (TASR) - Francúzske vedenie by sa ohľadom situácie na severe Sýrie malo zamerať na dialóg s Ruskom, uviedol v stredu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.V reakcii na fakt, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prijal pozvanie na pracovnú návštevu Ruska, kam zavíta zrejme do konca októbra, Le Drian podľa agentúry Interfax vyhlásil, že s Putinom by mal viesť dialóg aj Paríž, lebo "V rozhovore pre televíziu BFM a rozhlasovú stanicu RMC šéf francúzskej diplomacie zdôraznil, že hlavnou úlohou Francúzska v Sýrii je zabrániť posilňovaniu teroristickej skupiny Islamský štát (IS).Na margo vzťahov medzi Ruskom a vládou sýrskeho prezidenta Bašára Asada Le Drian povedal, že "Le Drian poukázal aj na to, že pre zvraty v postoji Spojených štátov v súvislosti s vývojom na severe Sýrie je politika USA ". Podľa ministrovho názoru súa znepokojenie uňho vyvoláva aj problém v diplomatických vzťahoch USA a Francúzska.Le Drian tiež v stredu uistil, že bezpečnosť v Kurdmi spravovaných väzniciach na severe Sýrie, kde sú zadržiavaní podozriví džihádisti, nie jetureckou vojenskou operáciou v tomto regióne ohrozená.Vo vysielaní televízie BFM a rozhlasovej stanice RMC Le Drian v ďalej vyhlásil, že džihádisti zadržiavaní na severovýchode Sýrie sú stále v rukách Kurdov.V súvislosti s problém zadržaných džihádistov oznámil, že počas nadchádzajúcej návštevy v Bagdade bude s irackým vedením rokovať o vytvorení právneho mechanizmu, ktorý by umožniť súdiť džihádistov vrátane tých pôvodom z Francúzska.