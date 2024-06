Čínska lunárna sonda úspešne vzlietla z odvrátenej strany Mesiaca aj so vzorkami hornín

Vztýčenie vlajky

Ambiciózny program

4.6.2024 (SITA.sk) - Čínska lunárna sonda Čchang-e 6 v utorok úspešne vzlietla z odvrátenej strany Mesiaca aj so vzorkami hornín, ktoré tam nazbierala. Čínsky národný vesmírny úrad (CNSA) informoval, že stroj vzlietol v utorok ráno o 7:38 čínskeho štandardného času a dostal sa na svoju stanovenú orbitu okolo Mesiaca.Nádoba s horninami sa následne preloží do návratového modulu, ktorý by mal pristáť v čínskej oblasti Vnútorné Mongolsko okolo 25. júna. Sonda podľa CNSA vydržala test v podobe vysokej teploty na povrchu Mesiaca. Vzorky z málo prebádaného regiónu zemskej obežnice zbierala z povrchu aj z hĺbky.Čchang-e 6 vyslal Peking k Mesiacu začiatkom mája a pristála v nedeľu. Ešte predtým, ako časť sondy vzlietla so vzorkami, zariadenie vztýčilo čínsku vlajku - po prvý raz na odvrátenej strane Mesiaca.Misia Čchang-e 6 je najnovší pokrok v ambicióznom vesmírnom programe Číny. Krajina má aj vlastnú vesmírnu stanicu, na ktorej v súčasnosti pôsobia traja astronauti.Peking sa tiež chystá do roku 2030 vyslať astronautov na Mesiac a získať vzorky z Marsu. V nasledujúcich rokoch plánuje ďalšie tri lunárne misie.