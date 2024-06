Na Novej scéne bude hosťovať Györsky balet

V bratislavskom Divadle Nová scéna (DNS) bude hosťovať svetoznámy Györsky balet s predstavením Anna Karenina. Podujatie sa uskutoční v pondelok 10. júna o 19.00 h pod záštitou Maďarského veľvyslanectva na Slovensku. Otvoria ním Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka DNS Zuzana Šebestová.





Pripomína, že Györsky balet patrí už 40 rokov k špičke tanečného umenia nielen doma v Maďarsku, tlieskali mu diváci v newyorskom divadle Joyce, londýnskej Queen Elizabeth Hall, milánskej La Scale, ale aj vo Viedni, Aténach, Paríži, Spojených štátoch, Japonsku, Číne, Indii, Rusku, Dánsku či v Izraeli. "Jeho repertoár zahŕňa takmer všetky tanečné žánre, od klasického baletu po súčasný tanec, od tanečného divadla až po detské inscenácie," poznamenáva Šebestová.Maďarský súbor sa divákom na Slovensku predstaví s baletom Anna Karenina, ktorý vznikol na motívy slávneho románu Leva Nikolajeviča Tolstého. Krásna Anna Karenina je váženou členkou vyššej petrohradskej spoločnosti, žije však v manželstve bez lásky. Keď na žiadosť svojho brata odcestuje do Moskvy, stretne Vronského, pekného vojenského dôstojníka, ktorý má pred sebou skvelú kariéru. "Vtedy to ešte nevie, no od toho momentu už jej život nikdy nebude ako predtým... Milostné vzplanutie Anny k Vronskému je o to tragickejšie, že na rozdiel od mravokárcov vo svojom okolí nedokáže byť pokryteckou a svoj milostný pomer ani jeho následky netají," uzatvára divadlo.