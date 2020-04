Čínska misia na Mars sa má uskutočniť v blízkej dobe, prezradili jeden detail

Skúmanie prostredia a atmosféry Marsu

Ambiciózny čínsky vesmírny program

24.4.2020 (Webnoviny.sk) - Čínska národná vesmírna agentúra (CNSA) v piatok oznámila názov svojej prvej vesmírnej misie na Mars. Misia sa bude volať Tchien-wen 1 a podľa stanoviska agentúry by sa mala uskutočniť v "nadchádzajúcich mesiacoch". Informuje o tom televízia CNN.Názvom Tchien-wen, čo v preklade znamená otázky nebesiam, pomenovala Čína celý svoj program skúmania planét. Program dostal meno podľa rovnomennej básne významného starovekého čínskeho básnika Čchü Jüana, uvádza CNSA.Čínska misia sa zameria na skúmanie pôdy, geologickej štruktúry, prostredia a atmosféry Marsu. Tvoria ju orbiter, pristávací modul a šesťkolesový rover, ktorý bude mať solárne panely a 13 vedeckých prístrojov. Modul s roverom by podľa CNSA mali pristáť na Červenej planéte pred júlom 2021 a fungovať by tam mali zhruba tri mesiace.Na Marse dosiaľ so svojimi sondami pristáli Spojené štáty a niekdajší Sovietsky zväz. Na obežnú dráhu planéty sa podarilo dostať svoje zariadenia aj Európskej vesmírnej agentúre (ESA) a Indii.Čínsky vesmírny program je ambiciózny a rýchlo sa vyvíja. Okrem misie na Mars sa Čína aktívne usiluje skúmať Mesiac, na ktorého odvrátenej strane vlani úspešne pristála so sondou Čchang-e 4. Krajina tiež plánuje lunárnu misiu s ľudskou posádkou, ktorá by sa mala uskutočniť v 30. rokoch.Ak by sa to Číne podarilo, bola by len druhou krajinou, po Spojených štátoch amerických, ktorá dostala človeka na Mesiac.