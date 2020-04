Dve mačky z New Yorku mali pozitívny test na koronavírus, pravdepodobne sa nakazili od majiteľov

Ľudia sa od zvierat zrejme nakaziť nemôžu

Infikovaní majitelia sa nemajú maznať so zvieratami

24.4.2020 (Webnoviny.sk) - V americkom štáte New York majú dve domáce mačky pozitívny test na koronavírus. Obe pochádzajú z rôznych častí štátu, majú mierne respiračné problémy a očakáva sa, že sa úplne vyliečia. Infikovali sa pravdepodobne od ľudí, s ktorými žijú alebo od niekoho z ich okolia.Stali sa zároveň prvými domácimi miláčikmi, u ktorých v rámci USA objavili vírus. Úrady nedávno informovali o nakazených tigroch a levoch v newyorskej Bronx Zoo, pričom v stredu uviedli, že všetky zvieratá sa majú dobre, kašeľ ustupuje a majú chuť do jedla.Expert na infekčné ochorenia Anthony Fauci vyhlásil, že niektoré zvieratá sa môžu nakaziť od ľudí, no nemajú dôkazy o tom, že by sa ľudia nakazili od zvierat. Odborník však dodal, že "z biologického hľadiska to nie je nemožné".Casey Barton Behravesh z Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zdôraznila, že ľudia sa nemusia báť svojich zvierat v domácnostiach a nemusia ich ani zbytočne testovať."Nemáme žiadne dôkazy o tom, že by domáce zvieratá zohrávali nejakú rolu v šírení vírusu medzi ľuďmi," uviedla a dodala, aby sa majitelia snažili zamedzovať zvieratám v kontakte s cudzími osobami.Prvá mačka začala prejavovať známky ochorenia približne týždeň po tom, ako osoba, ktorá žije v rovnakej domácnosti, mala respiračné problémy, no nemala COVID-19. Zviera v tom čase chodilo von a zrejme sa dostalo do kontaktu s infikovaným človekom.V druhom prípade mal majiteľ mačky COVID-19, pričom neskôr ochorenie diagnostikovali aj u zvieraťa. Druhá mačka v tej istej domácnosti nemala žiadne príznaky vírusu, medzi ktoré patrí kašeľ či výtok z nosa.Odborníci odporúčajú, aby sa infikovaní majitelia vyhli "maznaniu" so zvieratami a počas starostlivosti o ne nosili rúška.