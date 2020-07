Čínska raketa Čchang-čeng-5 úspešne vyštartovala na Mars, na červenú planétu dopraví rover (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2020 - Čína odštartovala svoju dosiaľ najambicióznejšiu misiu na Mars, počas ktorej chce na červenú planétu dopraviť rover. Nosná raketa Čchang-čeng-5 (Dlhý pochod-5) vyštartovala z kozmodrómu Wen-čchang na ostrove Chaj-nan.Zhruba o 45 minút neskôr oznámil krátko v živom vysielaní CCTV veliteľ štartu Čang Süe-jü, že "marťanský rover práve vstúpil na plánovanú orbitu".Cesta družice a roveru k Marsu by mala trvať sedem mesiacov. Cieľom misie Tchien-wen 1 je zber vedeckých dát na Marse, hľadanie podzemnej vody a tiež dôkazov o možnom živote.Zatiaľ posledný pokus Číny dostať sa na Mars v roku 2011 zlyhal. Na projekte vtedy spolupracovalo aj Rusko.V pondelok k Marsu vyštartovala aj prvá arabská vesmírna misia a Spojené štáty americké chcú v najbližších dňoch na planétu poslať rover Perseverance. Všetky zariadenia by mali do cieľa doraziť vo februári.