Hackeri si na Twitteri čítali aj súkromné správy, mikroblogovacia sieť totožnosť politikov tají

23.7.2020 - Hackeri, ktorí minulý týždeň napadli viacero účtov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, si prečítali súkromné správy 36 kont. Komu dotknuté účty patria, Twitter neoznámil, uviedol len, že jeden patril zvolenému predstaviteľovi v Holandsku. Zároveň však dodal, že sa ku kontám ďalších bývalých alebo súčasných politikov hackeri podľa všetkého nedostali.Hoci Twitter holandského predstaviteľa nemenoval, miestne médiá naznačujú, že by to mohol byť krajne pravicový politik Geer Wilders. Minulý týždeň mu niekto zmenil profilovú fotografiu na obrázok čierneho muža a snímku z pozadia jeho konta nahradili marockou vlajkou.Hackeri napadli kontá viacerých vysokopostavených používateľov Twitteru, ako sú napríklad Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Kanye West či Barack Obama, a 16. júla zverejnili tweety, ktoré ostatných používateľov nalákali, aby poslali na zverejnený účet bitcoiny. Predpokladá sa, že obete poslali páchateľom zhruba 120-tisíc dolárov (v prepočte vyše 103-tisíc eur) v bitcoinoch.Útok sa podľa Twitteru dotkol 130 kont a odhalil osobné informácie vrátane e-mailových adries a telefónnych čísel. V prípade ôsmich neoverených účtov si páchatelia stiahli všetky ich údaje vrátane súkromných správ. Či sa niektoré zhodujú so spomínanými 36 účtami, spoločnosť neuviedla.