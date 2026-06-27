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27. júna 2026
Čínske a ruské lietadlá vstúpili do vzdušného priestoru Južnej Kórey, preventívne vyslala stíhačky
Spoločný štáb juhokórejskej armády uviedol, že čínske a ruské lietadlá vstúpili do KADIZ. Južná Kórea vyslala stíhačky ako preventívne opatrenie po tom, čo viac ako 10 čínskych a ruských ...
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27.6.2026 (SITA.sk) - Spoločný štáb juhokórejskej armády uviedol, že čínske a ruské lietadlá vstúpili do KADIZ.
Južná Kórea vyslala stíhačky ako preventívne opatrenie po tom, čo viac ako 10 čínskych a ruských vojenských lietadiel vstúpilo do jej zóny identifikácie vzdušnej obrany (KADIZ) nad Východným a Južným morom. Spoločný štáb juhokórejskej armády uviedol, že čínske a ruské lietadlá vstúpili do KADIZ a následne z nej odišli.
„Juhokórejská armáda zaznamenala vstup čínskych a ruských lietadiel do zóny a nasadila stíhacie lietadlá, aby sa pripravila na akúkoľvek nepredvídanú situáciu,“ uviedol vo vyhlásení bez ďalších podrobností.
Lietadlá Číny a Ruska neporušili juhokórejský vzdušný priestor. Zóna identifikácie vzdušnej obrany nie je suverénnym vzdušným priestorom, ale je to ochranná oblasť, kde krajiny identifikujú prichádzajúce lietadlá z bezpečnostných dôvodov. Vojenské lietadlá by mali krajinu pred vstupom do takejto zóny informovať, hoci to nie je právne povinné.
Čínske ministerstvo obrany uviedlo, že čínske a ruské letectvo uskutočnili strategickú leteckú hliadku nad Japonským morom, Východočínským morom a západným Pacifikom, čím preukázali svoju odhodlanosť a schopnosť spoločne udržiavať regionálny mier a stabilitu.
Krátke vyhlásenie neuvádzalo konkrétne Južnú Kóreu ani jej zónu vzdušnej obrany. Južná Kórea a Japonsko reagovali rozhorčene, keď v decembri 2025 deväť čínskych a ruských vojenských lietadiel vstúpilo do KADIZ, čo bol predchádzajúci podobný incident.
Juhokórejské ministerstvo obrany podalo protesty voči Pekingu a Moskve, zatiaľ čo Japonsko vyjadrilo vážne obavy o národnú bezpečnosť. Čína a Rusko uviedli, že lety boli súčasťou spoločnej hliadky nad Východným morom a západným Pacifikom.
Zdroj: SITA.sk - Čínske a ruské lietadlá vstúpili do vzdušného priestoru Južnej Kórey, preventívne vyslala stíhačky © SITA Všetky práva vyhradené.
Južná Kórea vyslala stíhačky ako preventívne opatrenie po tom, čo viac ako 10 čínskych a ruských vojenských lietadiel vstúpilo do jej zóny identifikácie vzdušnej obrany (KADIZ) nad Východným a Južným morom. Spoločný štáb juhokórejskej armády uviedol, že čínske a ruské lietadlá vstúpili do KADIZ a následne z nej odišli.
Identifikácia vzdušnej obrany
„Juhokórejská armáda zaznamenala vstup čínskych a ruských lietadiel do zóny a nasadila stíhacie lietadlá, aby sa pripravila na akúkoľvek nepredvídanú situáciu,“ uviedol vo vyhlásení bez ďalších podrobností.
Lietadlá Číny a Ruska neporušili juhokórejský vzdušný priestor. Zóna identifikácie vzdušnej obrany nie je suverénnym vzdušným priestorom, ale je to ochranná oblasť, kde krajiny identifikujú prichádzajúce lietadlá z bezpečnostných dôvodov. Vojenské lietadlá by mali krajinu pred vstupom do takejto zóny informovať, hoci to nie je právne povinné.
Vstup do KADIZ
Čínske ministerstvo obrany uviedlo, že čínske a ruské letectvo uskutočnili strategickú leteckú hliadku nad Japonským morom, Východočínským morom a západným Pacifikom, čím preukázali svoju odhodlanosť a schopnosť spoločne udržiavať regionálny mier a stabilitu.
Krátke vyhlásenie neuvádzalo konkrétne Južnú Kóreu ani jej zónu vzdušnej obrany. Južná Kórea a Japonsko reagovali rozhorčene, keď v decembri 2025 deväť čínskych a ruských vojenských lietadiel vstúpilo do KADIZ, čo bol predchádzajúci podobný incident.
Juhokórejské ministerstvo obrany podalo protesty voči Pekingu a Moskve, zatiaľ čo Japonsko vyjadrilo vážne obavy o národnú bezpečnosť. Čína a Rusko uviedli, že lety boli súčasťou spoločnej hliadky nad Východným morom a západným Pacifikom.
Zdroj: SITA.sk - Čínske a ruské lietadlá vstúpili do vzdušného priestoru Južnej Kórey, preventívne vyslala stíhačky © SITA Všetky práva vyhradené.
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