Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Beáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. júna 2026

Čínske a ruské lietadlá vstúpili do vzdušného priestoru Južnej Kórey, preventívne vyslala stíhačky


Tagy: Protivzdušná obrana Ruské lietadlá Stíhačky

Spoločný štáb juhokórejskej armády uviedol, že čínske a ruské lietadlá vstúpili do KADIZ. Južná Kórea vyslala stíhačky ako preventívne opatrenie po tom, čo viac ako 10 čínskych a ruských ...



Zdieľať
gettyimages 1312514549 676x414 27.6.2026 (SITA.sk) - Spoločný štáb juhokórejskej armády uviedol, že čínske a ruské lietadlá vstúpili do KADIZ.


Južná Kórea vyslala stíhačky ako preventívne opatrenie po tom, čo viac ako 10 čínskych a ruských vojenských lietadiel vstúpilo do jej zóny identifikácie vzdušnej obrany (KADIZ) nad Východným a Južným morom. Spoločný štáb juhokórejskej armády uviedol, že čínske a ruské lietadlá vstúpili do KADIZ a následne z nej odišli.

Identifikácia vzdušnej obrany


„Juhokórejská armáda zaznamenala vstup čínskych a ruských lietadiel do zóny a nasadila stíhacie lietadlá, aby sa pripravila na akúkoľvek nepredvídanú situáciu,“ uviedol vo vyhlásení bez ďalších podrobností.

Lietadlá Číny a Ruska neporušili juhokórejský vzdušný priestor. Zóna identifikácie vzdušnej obrany nie je suverénnym vzdušným priestorom, ale je to ochranná oblasť, kde krajiny identifikujú prichádzajúce lietadlá z bezpečnostných dôvodov. Vojenské lietadlá by mali krajinu pred vstupom do takejto zóny informovať, hoci to nie je právne povinné.

Vstup do KADIZ


Čínske ministerstvo obrany uviedlo, že čínske a ruské letectvo uskutočnili strategickú leteckú hliadku nad Japonským morom, Východočínským morom a západným Pacifikom, čím preukázali svoju odhodlanosť a schopnosť spoločne udržiavať regionálny mier a stabilitu.

Krátke vyhlásenie neuvádzalo konkrétne Južnú Kóreu ani jej zónu vzdušnej obrany. Južná Kórea a Japonsko reagovali rozhorčene, keď v decembri 2025 deväť čínskych a ruských vojenských lietadiel vstúpilo do KADIZ, čo bol predchádzajúci podobný incident.

Juhokórejské ministerstvo obrany podalo protesty voči Pekingu a Moskve, zatiaľ čo Japonsko vyjadrilo vážne obavy o národnú bezpečnosť. Čína a Rusko uviedli, že lety boli súčasťou spoločnej hliadky nad Východným morom a západným Pacifikom.


Zdroj: SITA.sk - Čínske a ruské lietadlá vstúpili do vzdušného priestoru Južnej Kórey, preventívne vyslala stíhačky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Protivzdušná obrana Ruské lietadlá Stíhačky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ženy zomierajú, pretože systém zlyháva. Ľudskoprávna koalícia spustila výzvu Už ani jedna!
<< predchádzajúci článok
Zemetrasenia vo Venezuele postihli takmer 6,8 milióna ľudí. Odhaduje Organizácia Spojených národov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 