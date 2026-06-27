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27. júna 2026

Zemetrasenia vo Venezuele postihli takmer 6,8 milióna ľudí. Odhaduje Organizácia Spojených národov


Tagy: Obete Prírodná katastrofa Zemetrasenie

Národný počet obetí je 920, pričom ľudia zostávajú uväznení pod troskami v pobrežnom meste a inde. Tisíce mŕtvych a milióny ľudí postihnutých po dvojitom zemetrasení vo Venezuele, ktoré si ...



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venezuela_earthquake_1_439 676x451 27.6.2026 (SITA.sk) - Národný počet obetí je 920, pričom ľudia zostávajú uväznení pod troskami v pobrežnom meste a inde.


Tisíce mŕtvych a milióny ľudí postihnutých po dvojitom zemetrasení vo Venezuele, ktoré si vyžiadalo takmer 1 000 obetí a desaťtisíce nezvestných, odhadla Organizácia Spojených národov pre migráciu (IOM).

IOM uviedla, že na základe dostupných údajov o populácii a škodách odhaduje, že až 6,76 milióna ľudí môže byť zasiahnutých ničivými zemetraseniami, ktoré zasiahli Venezuelu 24. júna. Projekcie zahŕňajú až dva milióny ľudí len v Caracase a zdôrazňujú potenciálne rozsiahly humanitárny dopad katastrofy.

Identifikácia postihnutých komunít


V meste La Guaira, severne od Caracasu, sa po ničivých otrasoch s magnitúdou 7,2 a 7,5 zrútili celé budovy. Národný počet obetí je 920, pričom ľudia zostávajú uväznení pod troskami v pobrežnom meste a inde.

Šéf humanitárnej agentúry OSN Tom Fletcher povedal AFP, že viac ako 50 000 ľudí je nezvestných. IOM spolupracovala s Microsoft AI for Good Lab na počiatočnej analýze satelitných snímok, ktorá ukázala, že 31,5 % budov v meste Catia La Mar bolo poškodených.

Takéto hodnotenia pomáhajú humanitárnym pracovníkom identifikovať najviac postihnuté komunity a prioritizovať dodávky život zachraňujúcej pomoci, zatiaľ čo terénne hodnotenia pokračujú.

Voda a núdzový prístrešok


„Prvé hodiny a dni po katastrofe sú rozhodujúce. Formujú všetko, čo nasleduje,“ povedala šéfka IOM Amy Pope vo vyhlásení. „IOM rýchlo zvyšuje kapacity: predpripravené zásoby pomoci sa už distribuujú a spolupracujeme s vládou a partnermi na poskytovaní núdzového prístrešia, základných potrieb a ochrany,“ dodala.

IOM poukázala na okamžité potreby, pričom rodiny, ktoré stratili všetko, potrebujú všetko od núdzového prístrešia, bezpečnej vody a sanitácie až po zdravotnú starostlivosť a ochranu.

IOM uviedla, že má predpripravené zásoby v Caracase, ktoré sa „pripravujú na distribúciu do komunít s najväčšími potrebami“. Organizácia vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby rýchlo konalo a zdôraznila, že včasná humanitárna pomoc zachráni životy, zmierni utrpenie a pomôže postihnutým komunitám začať dlhú cestu k obnoveniu.


Zdroj: SITA.sk - Zemetrasenia vo Venezuele postihli takmer 6,8 milióna ľudí. Odhaduje Organizácia Spojených národov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obete Prírodná katastrofa Zemetrasenie
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