Štvrtok 28.8.2025
Meniny má Augustín
Denník - Správy
Čínske SUV a 7-miestne MPV sú teraz na Slovensku ešte lacnejšie. Dongfeng ponúka letné zľavy až do 4 000 eur
Dvojicu modelov, SUV Dongfeng T5 EVO aj veľké 7-miestne MPV Dongfeng U-TOUR, je do 15. septembra 2025 možné získať so zľavou až 4 000 eur. Zľava platí pre spaľovacie, hybridné aj plne elektrické verzie T5 ...
28.8.2025 (SITA.sk) - Dvojicu modelov, SUV Dongfeng T5 EVO aj veľké 7-miestne MPV Dongfeng U-TOUR, je do 15. septembra 2025 možné získať so zľavou až 4 000 eur. Zľava platí pre spaľovacie, hybridné aj plne elektrické verzie T5 EVO, ktorého základná cena tak klesla na 28 990 eur s DPH. Model U-TOUR je teraz dostupný od 29 890 eur s DPH, zľava sa však týka aj jeho hybridnej verzie U-TOUR HEV.
Od 6. augusta do 15. septembra 2025 si môžu zákazníci na jednom z 19 predajných a servisných miest značky Dongfeng po celom Slovensku kúpiť dvojicu modelov T5 EVO a U-TOUR so zľavou až do 4 000 eur s DPH.
Základná cena 5-miestneho SUV Dongfeng T5 EVO s 1,5-litrovým turbobenzínovým motorom, výkonom až 130 kW a 7-stupňovou automatickou DCT prevodovkou tak klesla na 28 990 eur s DPH. V základnej výbave Luxury vozidlo dostalo kotúčové brzdy na oboch nápravách, 8-airbagov, zadné parkovacie senzory, automatickú klimatizáciu, elektronickú ručnú brzdu, LED koncové svetlá, vyhrievané sedadlá vpredu, ventilované a masážne sedadlo vodiča alebo 19-palcové hliníkové disky. Zaujímavosťou je aj rozšírená záruka na 3+2 roky alebo 150 000 km.
Vyššia výbava Deluxe potom ponúka napríklad 360-stupňovú parkovaciu kameru, metalické farby alebo sledovanie mŕtveho uhla. LED stretávacie svetlomety sú vo všetkých verziách za príplatok 399,75 eur s DPH.
Akciová zľava až do 4 000 eur sa týka aj verzie T5 EVO Dragon Edition a hybridnej a elektrickej verzie automobilu. Hybridný Dongfeng T5 EVO HEV, po započítaní zľavy od 32 990 eur, ponúka vo výbave Exclusive benzínový motor s rovnakým objemom 1,5 litra naladený na výkon 125 kW v spojení s 55 kW elektromotorom a ďalšími 300 Nm krútiaceho momentu. Malá 2 kWh batéria tu pomáha s rozjazdom a akceleráciou, pričom je dobíjaná automaticky, pri brzdení alebo plachtení.
Plne elektrická verzia T5 EVO EV je po zľave k dispozícii od 45 990 eur s DPH. Elektromotor má v tomto prípade maximálny výkon 150 kW a krútiaci moment 340 Nm, s ktorým vozidlo na 100 km/h zrýchli za 8,1 sekundy. Batéria s 85,9 kWh batériou ponúka dojazd až 550 km podľa metodiky WLTP. T5 EVO EV už v základe prichádza s full-LED svetlami.
Druhým modelom, ktorého sa letná akcia týka, je 7-miestne SUV Dongfeng U-TOUR. Spaľovaciu verziu s 1,5-litrovým benzínom a výkonom 130 kW je teraz možné získať už od 29 890 eur s DPH.
K základnej výbave s full-LED svetlami, 18-palcovými zliatinovými diskami, 360-stupňovou parkovacou kamerou, bezkľúčovým štartovaním, panoramatickou strechou a 6 airbagmi je možné dokúpiť aj Media & Connect Packet s väčším, až 12,25-palcovým digitálnym prístrojovým panelom a rovnako veľkým stredovým displejom, ktorý podporuje aj Android Auto a Apple CarPlay. Urban Edge Packet zas pridáva sériu asistentov ako je udržiavanie auta v jazdnom pruhu, aktívne núdzové brzdenie alebo adaptívny tempomat s funkciou posunu v dopravných zápchach.
Hybridná verzia U-TOUR HEV stojí po zľave od 33 900 eur s DPH a k 125 kW zo spaľovacieho motora pridáva 55 kW elektromotor s 300 Nm krútiaceho momentu.
Model U-TOUR je zameraný na maximálny komfort cestujúcich, sedem sedadiel je tak v kabíne rozmiestnených v pomere 2 + 2 + 3. Vďaka tomu si elektrické nastavovanie polohy, ale aj vyhrievanie a ventilovanie sedadiel môžu užívať všetci pasažieri v prvých dvoch radoch.
Rozšírenú záruku na 3 + 2 roky alebo 150 000 kilometrov získajú zákazníci pri všetkých vyššie zmienených modeloch.
Plastonic ako importér vozidiel Dongfeng pre slovenský, český a maďarský trh pôsobí už niekoľko rokov a prináša do tunajšieho regiónu dizajnovo atraktívne, kvalitné a konkurencieschopné modely, s modernými technológiami, a to za dostupné ceny. Z portfólia Dongfeng ide predovšetkým o najpopulárnejšie modely, medzi ktoré patria T5 EVO, U-TOUR, DF 6, SHINE, BOX či S7, vrátene ich hybridných a elektrických prevedení. Taktiež sú to viaceré prémiové modely značky Voyah, ktoré sú určené aj pre tých najnáročnejších klientov a tiež atraktívne modely MHero. Táto značka z koncernu DongFeng Motor je pre zmenu zameraná na terénne elektromobily a plug-in hybridy typu EREV, ktoré kombinujú silu elektromotora s predĺžením dojazdu na báze spaľovacieho motora. Viac informácií ku všetkým modelom nájdete na: https://dfmotor.sk/modely/
Zdroj: SITA.sk - Čínske SUV a 7-miestne MPV sú teraz na Slovensku ešte lacnejšie. Dongfeng ponúka letné zľavy až do 4 000 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Čínske SUV a 7-miestne MPV sú teraz na Slovensku ešte lacnejšie. Dongfeng ponúka letné zľavy až do 4 000 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
