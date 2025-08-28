Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Augustín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Čínske SUV a 7-miestne MPV sú teraz na Slovensku ešte lacnejšie. Dongfeng ponúka letné zľavy až do 4 000 eur


Tagy: Alfabeta Autá Elektromobil Hybridy PR SUV

Dvojicu modelov, SUV Dongfeng T5 EVO aj veľké 7-miestne MPV Dongfeng U-TOUR, je do 15. septembra 2025 možné získať so zľavou až 4 000 eur. Zľava platí pre spaľovacie, hybridné aj plne elektrické verzie T5 ...



Zdieľať
d6d2e71efc23536d9a55dd209e6de8a 676x507 28.8.2025 (SITA.sk) - Dvojicu modelov, SUV Dongfeng T5 EVO aj veľké 7-miestne MPV Dongfeng U-TOUR, je do 15. septembra 2025 možné získať so zľavou až 4 000 eur. Zľava platí pre spaľovacie, hybridné aj plne elektrické verzie T5 EVO, ktorého základná cena tak klesla na 28 990 eur s DPH. Model U-TOUR je teraz dostupný od 29 890 eur s DPH, zľava sa však týka aj jeho hybridnej verzie U-TOUR HEV.


Od 6. augusta do 15. septembra 2025 si môžu zákazníci na jednom z 19 predajných a servisných miest značky Dongfeng po celom Slovensku kúpiť dvojicu modelov T5 EVO a U-TOUR so zľavou až do 4 000 eur s DPH.

Základná cena 5-miestneho SUV Dongfeng T5 EVO s 1,5-litrovým turbobenzínovým motorom, výkonom až 130 kW a 7-stupňovou automatickou DCT prevodovkou tak klesla na 28 990 eur s DPH. V základnej výbave Luxury vozidlo dostalo kotúčové brzdy na oboch nápravách, 8-airbagov, zadné parkovacie senzory, automatickú klimatizáciu, elektronickú ručnú brzdu, LED koncové svetlá, vyhrievané sedadlá vpredu, ventilované a masážne sedadlo vodiča alebo 19-palcové hliníkové disky. Zaujímavosťou je aj rozšírená záruka na 3+2 roky alebo 150 000 km.

Vyššia výbava Deluxe potom ponúka napríklad 360-stupňovú parkovaciu kameru, metalické farby alebo sledovanie mŕtveho uhla. LED stretávacie svetlomety sú vo všetkých verziách za príplatok 399,75 eur s DPH.

Do konca leta je lacnejší tiež hybrid a elektromobil


Akciová zľava až do 4 000 eur sa týka aj verzie T5 EVO Dragon Edition a hybridnej a elektrickej verzie automobilu. Hybridný Dongfeng T5 EVO HEV, po započítaní zľavy od 32 990 eur, ponúka vo výbave Exclusive benzínový motor s rovnakým objemom 1,5 litra naladený na výkon 125 kW v spojení s 55 kW elektromotorom a ďalšími 300 Nm krútiaceho momentu. Malá 2 kWh batéria tu pomáha s rozjazdom a akceleráciou, pričom je dobíjaná automaticky, pri brzdení alebo plachtení.

Plne elektrická verzia T5 EVO EV je po zľave k dispozícii od 45 990 eur s DPH. Elektromotor má v tomto prípade maximálny výkon 150 kW a krútiaci moment 340 Nm, s ktorým vozidlo na 100 km/h zrýchli za 8,1 sekundy. Batéria s 85,9 kWh batériou ponúka dojazd až 550 km podľa metodiky WLTP. T5 EVO EV už v základe prichádza s full-LED svetlami.

Zľavu 4 000 eur s DPH je možné získať aj na 7-miestne SUV


Druhým modelom, ktorého sa letná akcia týka, je 7-miestne SUV Dongfeng U-TOUR. Spaľovaciu verziu s 1,5-litrovým benzínom a výkonom 130 kW je teraz možné získať už od 29 890 eur s DPH.

K základnej výbave s full-LED svetlami, 18-palcovými zliatinovými diskami, 360-stupňovou parkovacou kamerou, bezkľúčovým štartovaním, panoramatickou strechou a 6 airbagmi je možné dokúpiť aj Media & Connect Packet s väčším, až 12,25-palcovým digitálnym prístrojovým panelom a rovnako veľkým stredovým displejom, ktorý podporuje aj Android Auto a Apple CarPlay. Urban Edge Packet zas pridáva sériu asistentov ako je udržiavanie auta v jazdnom pruhu, aktívne núdzové brzdenie alebo adaptívny tempomat s funkciou posunu v dopravných zápchach.

Hybridná verzia U-TOUR HEV stojí po zľave od 33 900 eur s DPH a k 125 kW zo spaľovacieho motora pridáva 55 kW elektromotor s 300 Nm krútiaceho momentu.

Model U-TOUR je zameraný na maximálny komfort cestujúcich, sedem sedadiel je tak v kabíne rozmiestnených v pomere 2 + 2 + 3. Vďaka tomu si elektrické nastavovanie polohy, ale aj vyhrievanie a ventilovanie sedadiel môžu užívať všetci pasažieri v prvých dvoch radoch.

Rozšírenú záruku na 3 + 2 roky alebo 150 000 kilometrov získajú zákazníci pri všetkých vyššie zmienených modeloch.

Plastonic ako importér vozidiel Dongfeng pre slovenský, český a maďarský trh pôsobí už niekoľko rokov a prináša do tunajšieho regiónu dizajnovo atraktívne, kvalitné a konkurencieschopné modely, s modernými technológiami, a to za dostupné ceny. Z portfólia Dongfeng ide predovšetkým o najpopulárnejšie modely, medzi ktoré patria T5 EVO, U-TOUR, DF 6, SHINE, BOX či S7, vrátene ich hybridných a elektrických prevedení. Taktiež sú to viaceré prémiové modely značky Voyah, ktoré sú určené aj pre tých najnáročnejších klientov a tiež atraktívne modely MHero. Táto značka z koncernu DongFeng Motor je pre zmenu zameraná na terénne elektromobily a plug-in hybridy typu EREV, ktoré kombinujú silu elektromotora s predĺžením dojazdu na báze spaľovacieho motora. Viac informácií ku všetkým modelom nájdete na: https://dfmotor.sk/modely/

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Čínske SUV a 7-miestne MPV sú teraz na Slovensku ešte lacnejšie. Dongfeng ponúka letné zľavy až do 4 000 eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alfabeta Autá Elektromobil Hybridy PR SUV
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Von der Leyenová po ruskom útoku na Kyjev telefonovala s Trumpom
<< predchádzajúci článok
Dobrá správa – Union preplatí doplatky za lieky už aj dospelým!

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 