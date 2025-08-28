Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Augustín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. augusta 2025

Von der Leyenová po ruskom útoku na Kyjev telefonovala s Trumpom


Tagy: Európska únia Kyjev ruský útok vojna na Ukrajine

Vladimir Putin si musí sadnúť za rokovací stôl na vyjednávaniach o mieri na Ukrajine. Vyhlásila to vo štvrtok šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po tom, ako hovorila s americkým prezidentom Donaldom ...



Zdieľať
europe_eu_russia_ukraine_61326 676x451 28.8.2025 (SITA.sk) - Vladimir Putin si musí sadnúť za rokovací stôl na vyjednávaniach o mieri na Ukrajine. Vyhlásila to vo štvrtok šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po tom, ako hovorila s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským.


Práve som hovorila s prezidentom Zelenským a potom s prezidentom Trumpom po masívnom útoku na Kyjev, ktorý zasiahol aj kancelárie Európskej únie. Putin musí prísť k rokovaciemu stolu,“ napísala Von der Leyenová na sieti X. „Musíme zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu s pevnými a dôveryhodnými bezpečnostnými zárukami, ktoré z krajiny urobia oceľového dikobraza,“ dodala. Šéfka EK ďalej napísala, že „Európa v plnej miere zohrá svoju úlohu“, pričom poukázala na rozsiahly nový program EÚ na pomoc pri financovaní zbraní pre Ukrajinu.

Moskva v noci na štvrtok podnikla jeden z najväčších vzdušných útokov proti Ukrajine, ktorý v Kyjeve zabil najmenej 17 ľudí vrátane štyroch detí.


Zdroj: SITA.sk - Von der Leyenová po ruskom útoku na Kyjev telefonovala s Trumpom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európska únia Kyjev ruský útok vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rusko ukázalo svoju pravú tvár najnovším útokom na Kyjev, vyhlásil Merz
<< predchádzajúci článok
Čínske SUV a 7-miestne MPV sú teraz na Slovensku ešte lacnejšie. Dongfeng ponúka letné zľavy až do 4 000 eur

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 