|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 28.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Augustín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. augusta 2025
Von der Leyenová po ruskom útoku na Kyjev telefonovala s Trumpom
Vladimir Putin si musí sadnúť za rokovací stôl na vyjednávaniach o mieri na Ukrajine. Vyhlásila to vo štvrtok šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po tom, ako hovorila s americkým prezidentom Donaldom ...
Zdieľať
28.8.2025 (SITA.sk) - Vladimir Putin si musí sadnúť za rokovací stôl na vyjednávaniach o mieri na Ukrajine. Vyhlásila to vo štvrtok šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po tom, ako hovorila s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským.
„Práve som hovorila s prezidentom Zelenským a potom s prezidentom Trumpom po masívnom útoku na Kyjev, ktorý zasiahol aj kancelárie Európskej únie. Putin musí prísť k rokovaciemu stolu,“ napísala Von der Leyenová na sieti X. „Musíme zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu s pevnými a dôveryhodnými bezpečnostnými zárukami, ktoré z krajiny urobia oceľového dikobraza,“ dodala. Šéfka EK ďalej napísala, že „Európa v plnej miere zohrá svoju úlohu“, pričom poukázala na rozsiahly nový program EÚ na pomoc pri financovaní zbraní pre Ukrajinu.
Moskva v noci na štvrtok podnikla jeden z najväčších vzdušných útokov proti Ukrajine, ktorý v Kyjeve zabil najmenej 17 ľudí vrátane štyroch detí.
Zdroj: SITA.sk - Von der Leyenová po ruskom útoku na Kyjev telefonovala s Trumpom © SITA Všetky práva vyhradené.
„Práve som hovorila s prezidentom Zelenským a potom s prezidentom Trumpom po masívnom útoku na Kyjev, ktorý zasiahol aj kancelárie Európskej únie. Putin musí prísť k rokovaciemu stolu,“ napísala Von der Leyenová na sieti X. „Musíme zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu s pevnými a dôveryhodnými bezpečnostnými zárukami, ktoré z krajiny urobia oceľového dikobraza,“ dodala. Šéfka EK ďalej napísala, že „Európa v plnej miere zohrá svoju úlohu“, pričom poukázala na rozsiahly nový program EÚ na pomoc pri financovaní zbraní pre Ukrajinu.
Moskva v noci na štvrtok podnikla jeden z najväčších vzdušných útokov proti Ukrajine, ktorý v Kyjeve zabil najmenej 17 ľudí vrátane štyroch detí.
Zdroj: SITA.sk - Von der Leyenová po ruskom útoku na Kyjev telefonovala s Trumpom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rusko ukázalo svoju pravú tvár najnovším útokom na Kyjev, vyhlásil Merz
Rusko ukázalo svoju pravú tvár najnovším útokom na Kyjev, vyhlásil Merz
<< predchádzajúci článok
Čínske SUV a 7-miestne MPV sú teraz na Slovensku ešte lacnejšie. Dongfeng ponúka letné zľavy až do 4 000 eur
Čínske SUV a 7-miestne MPV sú teraz na Slovensku ešte lacnejšie. Dongfeng ponúka letné zľavy až do 4 000 eur