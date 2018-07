Čínskeho disidenta odsúdili na 13 rokov za údajnú protištátnu činnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Peking 11. júla (TASR) - Známeho čínskeho disidenta Čchin Jung-mina odsúdili v stredu na 13 rokov väzenia za vágne formulované obvinenie z rozvratnej protištátnej činnosti. Informovala o tom agentúra AP s tým, že k verdiktu došlo len deň po tom, ako Peking prepustil z domáceho väzenia vdovu po čínskom nositeľovi Nobelovej ceny za mier Liou Siao-poovi.Rozsudok vyniesol súd v meste Wu-chan v strednej časti Číny.Čchin Jung-mina (64) zatkli v roku 2015, no súdny proces s ním sa začal až v máji tohto roku. Tento disident sa začal aktivizovať v prodemokratickom hnutí ešte koncom 70. rokov. Prvýkrát ho zadržali už v roku 1981 v rámci zákrokov proti disentu. Vo väzení následne strávil dovedna viac ako dve desaťročia.Podľa agentúry AP stredajší verdikt podčiarkuje tvrdú líniu, akú Peking uplatňuje voči komukoľvek, kto sa postaví na odpor vládnucej komunistickej strane.Vdova po Liou Siao-poovi, poetka Liou Sia strávila posledných osem rokov v domácom väzení, z ktorého ju čínske úrady prepustili v utorok. Následne odcestovala do Nemecka, pričom podľa hovorkyne čínskeho ministerstva zahraničných vecí odišlaNa prepustenie vdovy po laureátovi Nobelovej ceny vyzývali dlhodobo Peking vlády západných krajín i aktivisti. Poukazovali pritom na to, že poetka nebola nikdy obžalovaná zo žiadneho zločinu. Čínske úrady na Liou Sia uvalili domácu väzbu v roku 2010, len niekoľko dní po tom, čo Nobelov výbor udelil jej manželovi Nobelovu cenu za mier, čo rozhnevalo čínsku vládu.