Á. Érsek: Výstavba obchvatu Bratislavy môže meškať niekoľko mesiacov

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 11. júla (TASR) - Výstavba obchvatu Bratislavy, ktorý má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, môže meškať niekoľko mesiacov. Uviedol to v stredu minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) počas kontrolného dňa na stavbe.konštatoval Érsek na margo prípadného omeškania stavby. Predovšetkým môže podľa jeho slov nastať na diaľnici D4, ktorej súčasťou je aj most cez Dunaj. Zároveň je ešte otázkou napojenie diaľnice D4 na diaľnicu D1.avizoval minister.Jednoduchšou časťou stavby je podľa jeho slov úsek rýchlostnej cesty R7. Celkovo je však podľa ministra ťažké vyhodnotiť, v akom sklze je momentálne stavba, keďže v zmluve je iba jeden míľnik, a tým je dokončenie projektu na jeseň 2020.opísal.Práce na stavbe sa však podľa Érseka stupňujú.dodal šéf rezortu dopravy. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Buduje ju združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra.Podľa zástupcu koncesionára Michala Lešňovského posledný mesiac na projekte pracovalo vyše 1000 ľudí.vysvetlil.Čo sa týka časového plánu, koncesionár sa podľa jeho slov zatiaľ snaží stále držať harmonogramu.doplnil Lešňovský. Záverečný termín by mal byť podľa neho dodržaný, ale stále sa rokuje o možných omeškaniach.Podľa ministra pritom stavbu brzdia aj objavujúce sa námietky ľudí. Keďže sa obchvat buduje ako PPP projekt, koncesionár ho postaví a bude ho 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Ročná splátka štátu by mala byť vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch Slovensko vyjsť aj po zohľadnení inflácie na 1,76 miliardy eur.