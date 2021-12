Čínskej developerskej firme Kaisa hrozí bankrot, zrejme nebude schopná uhradiť dlhopisy za milióny dolárov

Snahy o zmenu podmienok splatnosti

Obavy zo skolabovania Evergrande

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Čínska developerská spoločnosť Kaisa Group Holdings Ltd. v piatok upozornila, že pravdepodobne nebude schopná uhradiť dlhopisy v hodnote 400 miliónov dolárov, ktoré sú splatné na budúci týždeň. Zvýšilo sa tak napätie v čínskom sektore realít.Firma Kaisa sídliaca v Hongkongu uviedla, že sa snaží dohodnúť zmenu podmienok splatnosti, ale príliš málo vlastníkov dlhopisov s tým súhlasí.„Neexistujú garancie, že spoločnosť bude schopná splniť svoje záväzky," uviedla firma Kaisa vo vyhlásení, ktoré zverejnila prostredníctvom hongkonskej burzy.Časti čínskych developerov sa nedarí znížiť svoje dlhy po tom, ako regulátori krajiny vlani sprísnili limity na používanie požičaných peňazí. To vyvoláva obavy z možných bankrotov a turbulencií na finančných trhoch. Investorov znepokojuje, že skolabovať by mohol čínsky developerský gigant Evergrande Groupe, ktorý má dlhy v objeme 310 miliárd dolárov.Predstavitelia čínskej centrálnej banky sa však snažia investorov ubezpečiť, že finančný systém krajiny je možné ochrániť pred problémami spoločnosti Evergrande.Podľa ekonómov Peking môže zasiahnuť, aby zabezpečil, že na trhoch je adekvátne množstvo peňazí. Čínska vláda sa však chce vyhnúť vyslaniu zlého signálu, ak by poskytla núdzovú pomoc firme Evergrande alebo iným developerom.(1 EUR = 1,1339 USD)