Progresívne Slovensko má nového člena, do hnutia vstúpil europoslanec Michal Wiezik (video)

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Europoslanec Michal Wiezik vstúpil do hnutia Progresívne Slovensko (PS). Informovala o tom na piatkovej tlačovej konferencii predsedníčka hnutia Irena Bihariová.Wiezik bol predtým členom strany Spolu – občianska demokracia (Spolu), za ktorú v koalícii s Progresívnym Slovenskom kandidoval aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019. Do hnutia PS vstúpilo aj niekoľko ďalších bývalých členov strany Spolu.„Progresívne Slovensko vnímam ako jediné hnutie, ktoré dôsledne obhajuje a rieši environmentálne témy. Do politiky som vstupoval s takzvanou zelenou agendou a naplnenie tohto mandátu je možné len na platforme strany, ktorá sa týmto témam venuje. Progresívne Slovensko tou stranou bezpochyby je," zdôvodnil Wiezik.Prijatie nových členov hnutia je podľa Bihariovej dôkazom toho, že v ňom vidia priestor na rozvíjanie svojich profesionálnych agend a napĺňanie cieľov, ktoré deklarovali pred vstupom do politiky.