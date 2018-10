Čínski záchranári stále pátrajú po 18 uviaznutých baníkoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 23. októbra (TASR) - Záchranné tímy naďalej bojujú o život 18 baníkov, ktorí po závale v uhoľnej bani v provincii Šan-tung na východe Číny uviazli v podzemí. Nešťastie sa stalo pred tromi dňami, napísala v utorok agentúra AP.Čínske štátne médiá zverejnili zábery sanitiek a ďalších nasadených vozov pred vchodom do bane, ako aj záchranárov s kyslíkovými maskami, ktorí smerovali do podzemia.K závalu došlo v sobotu približne o 23.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Zosuv skál poškodil časť odvodňovacieho kanála, pripravil o život troch baníkov a uväznil v podzemí ďalších 20 pracovníkov. Baňa, ktorú vlastní štátna spoločnosť Shandong Energy, leží v prefektúre Jün-čcheng.Príčina nehody sa vyšetruje. Prácu záchranárov sťažujú nebezpečné podmienky v bani. Na mieste zasahuje vyše 170 záchranárov.V čase incidentu sa v bani nachádzalo viac než 300 pracovníkov; väčšinu z nich sa podarilo úspešne dostať do bezpečia.Čína je dlhodobo celosvetovo najväčším producentom i spotrebiteľom uhlia. Jej bane sú však neslávne známe svojím nedostatočným zabezpečením, a to aj napriek sľubom čínskej vlády, že zlepší bezpečnostné štandardy práce a zavrie zastarané zariadenia.Napríklad v roku 2015 zahynulo v Číne pri banských nešťastiach najmenej 600 baníkov, uvádzajú vládne štatistiky.