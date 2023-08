Čínsky aktivista zjavne ušiel z vlasti na vodnom skútri, zadržali ho v Južnej Kórei

Prilba, ďalekohľad, kompas a palivo

23.8.2023 (SITA.sk) - Jazdec na vodnom skútri, ktorého zadržali v Južnej Kórei za údajný nelegálny vstup do krajiny, je podľa aktivistov významný čínsky disident, ktorý prešiel stovky kilometrov cez more, aby unikol z Číny. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Tridsiatnika zadržali 16. augusta neďaleko Inčchonu, na západnom pobreží Južnej Kórey neďaleko hlavného mesta Soul. V nedeľu o tom v tlačovej správe informovala pobrežná stráž v Inčchone.Muža podozrievajú, že pricestoval z čínskej východnej provincie Šan-tung, ktorá sa nachádza asi 400 kilometrov cez Žlté more od Inčchonu. Mal pri sebe len prilbu, ďalekohľad a kompas, pričom k vodnému skútru mal pripevnených aj päť 25-litrových nádrží na palivo, uviedli ďalej v správe.Keď dorazil do Južnej Kórey uviazol však na bahnitom pobreží a musel zavolať na tiesňovú linku. Následne ho vzali do väzby a jeho prípad v utorok odoslali prokurátorom v Inčchone, uviedla pobrežná stráž pre CNN.Juhokórejské úrady nezverejnili meno muža a CNN nedokáže nezávisle overiť jeho totožnosť.Organizácia Dialogue China, ktorú založili čínski aktivisti a úzko spolupracuje s disidentmi, však tvrdí, že zadržaný muž je čínsky aktivista Kuon PjungMuž, ktorý sa vrátil do Číny po absolvovaní Iowskej štátnej univerzity v Spojených štátoch, dlhodobo otvorene kritizuje autoritársku vládu a prísnu cenzúru.Podľa ľudskoprávnej organizácie Freedom House vystupoval proti porušovaniu ľudských práv na sociálnych sieťach a v roku 2014 sa zúčastnil na prodemokratických protestoch v Hongkongu.Známy je aj jeho príspevok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter z augusta 2016, keď zverejnil svoju fotografiu v tričku s potlačou s niekoľkými posmešnými prezývkami čínskeho vodcu Si Ťin-pchinga vrátane Xitler. Tweet už nie je dostupný.Len o mesiac neskôr ho polícia zadržala a obvinila ho za komentáre na sociálnych sieťach, pričom čínske úrady niekoľko dní pred začiatkom súdneho procesu odvolali jeho právnikov, uvádza Freedom House.Vo vyhlásení čínskeho súdu z roku 2020 sa spomína Kuonov prípad, pričom sa uvádza, že ho súdili za podnecovanie k rozvracaniu štátnej moci.Aktivista spolupracujúci s organizáciou Dialogue China a pôsobiaci v Južnej Kórei, uviedol, že Kuona odsúdili na trest odňatia slobody a prepustili v marci 2019. V kontakte vraj s ním bol od augusta 2019, pričom Kuon vyjadril svoj zámer požiadať o azyl v zahraničí.