Ruský pilot pristál s vrtuľníkom Mi-8 na Ukrajine a vzdal sa úradom

Preprava náhradných dielov

Ďalšie informácie zverejnia čoskoro

23.8.2023 (SITA.sk) - Ruský pilot pristál s vrtuľníkom Mi-8 na letisku na Ukrajine, aby sa vzdal ukrajinským úradom. Ako referuje web Kyiv Independent, pristátie bolo súčasťou viac ako šesťmesačnej operácie ukrajinskej rozviedky.Počas nej najprv evakuovali rodinu pilota z Ruska do bezpečia na Ukrajine.Dvaja ďalší členovia posádky vrtuľníka nevedeli, kam stroj smeruje, a boli zabití.Helikoptéra mala prepravovať náhradné diely pre ruské stíhačky Su-27 Su-30 . Pristála v Charkovskej oblasti spolu s nákladom, ktorý mala dodať ruskej armáde.Ruský telegramový kanál „Fighterbomber“ však prišiel s inou verziou, keď tvrdil, že Ukrajinci zajali posádku po tom, čo vrtuľník pred dvoma týždňami omylom pristál v Poltavskej oblasti po prekročení hranice s Ruskom. Poltavská oblasť však nehraničí s Ruskom ani s územím okupovaným Ruskom.Hovorca ukrajinského vojenského spravodajstva Andrij Jusov potvrdil správu v ukrajinskej televízii a uviedol, že ďalšie informácie zverejnia čoskoro.Nešpecifikoval, kde vrtuľník pristál, no dodal, to určite nebolo v Poltavskej oblasti.