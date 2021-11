Čínsky export bol v októbri silný, panujú však obavy zo spomaľovania ekonomiky krajiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.11.2021 (Webnoviny.sk) - Čínsky export zostal aj v októbri silný. Čínsky colný úrad v nedeľu informoval, že export v októbri medziročne stúpol o 27,1 percenta na 300,2 miliardy dolárov, čo je mierne menej v porovnaní so septembrovým rastom o 28,1 percenta. Dovoz do krajiny sa zvýšil o 20,6 percenta na 215,7 miliardy dolárov.Čínsky export aj import sú oveľa vyššie ako boli vlani, keď sa väčšina sveta trápila s pandémiou ochorenia COVID-19, panujú však obavy zo spomaľovania ekonomiky krajiny. Druhá najväčšia ekonomika sveta za tri mesiace do konca septembra vzrástla o 4,9 percenta, čo predstavuje pokles zo 7,9 percenta v predchádzajúcom kvartáli.Prebytok čínskeho zahraničného obchodu podľa colného úradu v októbri stúpol na 84,5 miliardy dolárov z hodnoty 66,8 miliardy dolárov z predošlého mesiaca. Politicky citlivý prebytok v obchode s USA sa v októbri zmierne znížil na 40,7 miliardy dolárov z 42 miliárd v septembri. Prebytok s EÚ v októbri predstavoval 25,9 miliardy dolárov.