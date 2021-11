Poliakov pobúrila smrť tehotnej ženy, protestovali proti prísnemu interrupčnému zákonu

Na protesty prišiel aj Donald Tusk

Bezpečnosť ženy je dôvodom na prerušenie tehotenstva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vo Varšave a ďalších poľských mestách sa v sobotu konali protesty proti prísnemu interrupčnému zákonu. Ten podľa demonštrantov viedol k úmrtiu mladej tehotnej ženy so zdravotnými problémami.Demonštranti mali so sebou fotografiu 30-ročnej Izy, ktorá zomrela v nemocnici v Pszczyne v dôsledku septického šoku. Žena zomrela v septembri, správa o jej úmrtí sa dostala na verejnosť až minulý týždeň.Lekári v nemocnici odložili ukončenie jej 22-týždňového tehotenstva napriek tomu, že jej plodu chýbala plodová voda na prežitie, tvrdia rodina zosnulej a jej právnik. Ošetrujúcich lekárov suspendovali a prípad vyšetrujú prokurátori.Na proteste vo Varšasave sa zúčastnil aj hlavný opozičný líder a bývalý predseda Európskej rady Donald Tusk. Demonštranti sa zišli pred ústavným súdom, ktorý vlani rozhodol o sprísnení zákona, a potom pochodovali k ministerstvu zdravotníctva. Na pamiatku zosnulej ženy svietili svojimi telefónmi alebo sviecami.Protesty sa konali aj v Gdansku, Poznani, Vroclave, Bialystoku a mnohých ďalších mestách.Pred vlaňajším sprísnením zákona mohli ženy v Poľsku podstúpiť interrupciu v prípadoch, ak bolo tehotenstvo výsledkom zločinu, ako napríklad znásilnenie, v prípade ohrozenia života matky alebo vážnych deformácií plodu. Ústavný súd však minulý rok v októbri rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva pre vrodené chyby plodu nie je v súlade s ústavou. Aktivisti za práva žien tvrdia, že poľskí lekári teraz čakajú na to, až plod, ktorý nemá šancu na prežitie, zomrie v maternici, namiesto toho, aby vykonali interrupciu. Nezákonná interrupcia je trestateľná až ôsmimi rokmi vo väzení.Zástancovia prísnejšieho zákona argumentujú, že nie je jasné, že by zákon viedol k úmrtiu ženy.Minister zdravotníctva Adam Niedzielski sa vyjadril, že prípad je „ťažký“ a vyžaduje si dôkladnú analýzu. Povedal tiež, že vydajú pokyny, aby bolo pôrodníkom jasné, že „bezpečnosť ženy je dôvodom na prerušenie tehotenstva“.