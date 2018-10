Čínsky export zrýchlil v septembri tempo rastu, napriek sporom s USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 12. októbra (TASR) - Čínsky zahraničný obchod pokračuje v robustnom raste, napriek konfliktu so Spojenými štátmi. Ukázali to v piatok zverejnené údaje čínskeho colného úradu.Ako úrad informoval, export Číny v dolárovom vyjadrení vzrástol v septembri medziročne o 14,5 % na 226,7 miliardy USD (195,85 miliardy eur). Výrazne tak zrýchlil tempo rastu, keď v auguste vzrástol o 9,8 %.Prudko vzrástol aj dovoz a len tesne zaostal za tempom rastu vývozu. V porovnaní so septembrom minulého roka sa zvýšil o 14,3 % na 195 miliárd USD. Výsledkom je obchodný prebytok za mesiac september na úrovni takmer 32 miliárd USD.To ukazuje, že čínsky vývoz si aj naďalej počína veľmi dobre, napriek obchodným sporom s USA. Podľa ekonómov ho však čiastočne podporuje práve súčasná situácia, keďže firmy na obidvoch stranách sa snažia čo najrýchlejšie vybaviť objednávky, než konflikt eskaluje ešte viac.Americký prezident Donald Trump od júla postupne v troch kolách uvalil clá na čínsky dovoz v celkovej hodnote 250 miliárd USD. Navyše, Trump vo štvrtok (11.10.) vyhlásil, že. Objem vývozu však podporil aj slabší kurz čínskej meny, dodal o najnovšom vývoji v čínskom zahraničnom obchode ekonóm spoločnosti Capital Economics Julian Ewans-Pritchard.Čo sa týka citlivého vzájomného obchodu s USA, vývoz Číny do Spojených štátov sa v septembri zvýšil medziročne o 13 % na 46,7 miliardy USD a dovoz vzrástol o 9 % na 12,6 miliardy USD. Čína tak zaznamenala prebytok v obchode s USA na úrovni 34,1 miliardy USD, čo je nový rekord.Ekonómovia však očakávajú, že ku koncu roka sa tempo rastu čínskej ekonomiky opäť spomalí. Vláda by údaje o vývoji ekonomiky za 3. kvartál mala oznámiť na budúci týždeň. V 2. štvrťroku dosiahol rast 6,7 % po 6,8-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka.(1 EUR = 1,1575 USD)